https://ria.ru/20230913/yugra-1896102405.html

Объем инвестиций в ОЭЗ в Югре превысит семь миллиардов рублей

Объем инвестиций в ОЭЗ в Югре превысит семь миллиардов рублей - РИА Новости, 13.09.2023

Объем инвестиций в ОЭЗ в Югре превысит семь миллиардов рублей

Инвестиционная емкость проектов высокой стадии развития, которые защитили свои инвестиционные программы в особой экономической зоне Югры, превысит семь... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:13

2023-09-13T14:13

2023-09-13T14:13

ханты-мансийский автономный округ

нягань

роман колупаев

дальневосточный федеральный университет

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Инвестиционная емкость проектов высокой стадии развития, которые защитили свои инвестиционные программы в особой экономической зоне Югры, превысит семь миллиардов рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев. Заявление прозвучало на полях VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. "Семь миллиардов рублей - это значительные цифры в промышленности, которая не связана с топливно-энергетическим комплексом", - подчеркнул Колупаев. В настоящее время, по словам главы Фонда, проходят переговоры с компаниями, которые ведут свою деятельность в сфере ЖКХ. "Потенциал этих предприятий – еще больше, потому что сфера – практически безграничная", - отметил спикер. Также, по словам руководителя Фонда, в ОЭЗ Югры планируется создание инвестиционного научно-технологического центра. "В данном случае измерить емкость инвестиций сложно, потому что продукцией центра будут инвестиционные решения", - сообщил Колупаев. Строительство первой в Ханты-Мансийском автономном округе особой экономической зоны началось в Нягани в августе 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, предусмотрена возможность расширения задействованных площадей до тысячи гектаров. На площадке планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, реализация проектов по обеспечению цифрового суверенитета России и разработка новых технологий добычи нефти. ВЭФ-2023 проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230910/yugra-1895305228.html

нягань

владивосток

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Артем Смирнов

нягань, роман колупаев, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф-2023