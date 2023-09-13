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Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2023
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13:40 13.09.2023 (обновлено: 13:46 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/yadernyy-1896094093.html
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле
Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского главы РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:40
2023-09-13T13:46
ким чен ын
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1"."Нет, это не обсуждалось никак", - сказал Песков.Встреча лидеров прошла на космодроме Восточный.
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россия
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ким чен ын, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле

Песков: вопрос о рисках ядерной войны не обсуждался на встрече с Ким Чен Ыном

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1".
"Нет, это не обсуждалось никак", - сказал Песков.
Встреча лидеров прошла на космодроме Восточный.
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