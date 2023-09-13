https://ria.ru/20230913/yadernyy-1896094093.html
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле
Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского главы РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:40
2023-09-13T13:40
2023-09-13T13:46
ким чен ын
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1"."Нет, это не обсуждалось никак", - сказал Песков.Встреча лидеров прошла на космодроме Восточный.
https://ria.ru/20230817/kndr-1890635042.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле
Песков: вопрос о рисках ядерной войны не обсуждался на встрече с Ким Чен Ыном