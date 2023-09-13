https://ria.ru/20230913/yadernyy-1896094093.html

Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле

Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2023

Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле

Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского главы РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:40

2023-09-13T13:40

2023-09-13T13:46

ким чен ын

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1"."Нет, это не обсуждалось никак", - сказал Песков.Встреча лидеров прошла на космодроме Восточный.

https://ria.ru/20230817/kndr-1890635042.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ким чен ын, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея)