https://ria.ru/20230913/vyzovy-1896107828.html
Эксперт: Россия, КНДР и КНР могли бы совместно реагировать на вызовы в АТР
Эксперт: Россия, КНДР и КНР могли бы совместно реагировать на вызовы в АТР - РИА Новости, 13.09.2023
Эксперт: Россия, КНДР и КНР могли бы совместно реагировать на вызовы в АТР
России и КНДР целесообразно развивать всестороннее военно-техническое сотрудничество, провести военно-стратегические консультации высокого уровня между РФ, КНДР РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:29
2023-09-13T14:29
2023-09-13T14:29
россия
пхеньян
китай
игорь коротченко
ким чен ын
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_0:228:3162:2007_1920x0_80_0_0_b17cf239585aa1bcba324b1a78895dbc.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. России и КНДР целесообразно развивать всестороннее военно-техническое сотрудничество, провести военно-стратегические консультации высокого уровня между РФ, КНДР и Китаем для оценки обстановки и выработке мер совместного реагирования на новые угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в среду в рамках переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет помогать Северной Корее строить космические спутники. Кроме того, Москва и Пхеньян планируют обсудить все аспекты двусторонних отношений, в том числе и военно-техническое сотрудничество. "В новой военно-политической конфигурации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где активны попытки США и других ведущих западных стран сколотить антикитайские и антироссийские военные блоки – это и AUKUS, и другие форматы – целесообразно провести военно-стратегические консультации высокого уровня России, КНР и Северной Кореи на предмет оценки обстановки и выработки мер совместного реагирования на новые вызовы и угрозы", - считает Коротченко. По оценке Коротченко, военно-политическая ситуация после начала спецоперации изменилась, и в этих условиях российской дипломатии надо рассматривать Пхеньян как надежного партнера "во всех сферах, где такое партнерство будет обоюдовыгодно и даст ощутимый результат". "Северная Корея является производителем первоклассных артиллерийских систем различного калибра, которые полностью совместимы с российскими системами по калибру и номенклатуре используемых боеприпасов. Кроме того, у КНДР есть выдающиеся достижения в области реактивной артиллерии, в частности РСЗО калибром 600 миллиметров – это абсолютно беспрецедентно, ряд других достижений в области создания образцов военной техники для сухопутных войск", - пояснил эксперт. В свою очередь первостепенный интерес Пхеньяна представляет сотрудничество по космосу. Страна уже обладает развитой ракетной промышленностью. "В этом плане Россия могла бы предложить совместное проектирование и запуск спутников различного назначения для Северной Кореи, строительство на территории КНДР центров приема и обработки спутниковой информации. Любое мирное освоение космоса, вплоть до запуска северокорейского космонавта, вполне допустимо, когда мы будем реализовывать проект перспективной российской орбитальной станции", - добавил собеседник. Кроме того, для Северной Кореи критично важны поставки продовольствия и энергоресурсов из России. "Переговоры, которые проходят сегодня между лидерами России и КНДР, безусловно, носят закрытый характер, поэтому в публичном поле детали озвучены не будут по вполне понятным причинам. Как и на каких условиях будет это осуществляться, определится характером заключаемых соглашений, о которых мы никого не обязаны уведомлять", - подчеркнул Коротченко.
https://ria.ru/20230913/sotrudnichestvo-1896093710.html
https://ria.ru/20230913/kndr-1896096048.html
россия
пхеньян
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_0cbc7586d245649efab59690d270d519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, китай, игорь коротченко, ким чен ын, владимир путин, безопасность
Россия, Пхеньян, Китай, Игорь Коротченко, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Безопасность
Эксперт: Россия, КНДР и КНР могли бы совместно реагировать на вызовы в АТР
Коротченко: России и КНДР стоит развивать военно-техническое сотрудничество
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. России и КНДР целесообразно развивать всестороннее военно-техническое сотрудничество, провести военно-стратегические консультации высокого уровня между РФ, КНДР и Китаем для оценки обстановки и выработке мер совместного реагирования на новые угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в среду в рамках переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном
президент России Владимир Путин
сообщил, что Россия будет помогать Северной Корее строить космические спутники. Кроме того, Москва
и Пхеньян
планируют обсудить все аспекты двусторонних отношений, в том числе и военно-техническое сотрудничество.
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР
"В новой военно-политической конфигурации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где активны попытки США
и других ведущих западных стран сколотить антикитайские и антироссийские военные блоки – это и AUKUS, и другие форматы – целесообразно провести военно-стратегические консультации высокого уровня России, КНР и Северной Кореи на предмет оценки обстановки и выработки мер совместного реагирования на новые вызовы и угрозы", - считает Коротченко.
По оценке Коротченко, военно-политическая ситуация после начала спецоперации изменилась, и в этих условиях российской дипломатии надо рассматривать Пхеньян как надежного партнера "во всех сферах, где такое партнерство будет обоюдовыгодно и даст ощутимый результат".
"Северная Корея является производителем первоклассных артиллерийских систем различного калибра, которые полностью совместимы с российскими системами по калибру и номенклатуре используемых боеприпасов. Кроме того, у КНДР есть выдающиеся достижения в области реактивной артиллерии, в частности РСЗО калибром 600 миллиметров – это абсолютно беспрецедентно, ряд других достижений в области создания образцов военной техники для сухопутных войск", - пояснил эксперт.
В свою очередь первостепенный интерес Пхеньяна представляет сотрудничество по космосу. Страна уже обладает развитой ракетной промышленностью.
"В этом плане Россия могла бы предложить совместное проектирование и запуск спутников различного назначения для Северной Кореи, строительство на территории КНДР центров приема и обработки спутниковой информации. Любое мирное освоение космоса, вплоть до запуска северокорейского космонавта, вполне допустимо, когда мы будем реализовывать проект перспективной российской орбитальной станции", - добавил собеседник.
Кроме того, для Северной Кореи критично важны поставки продовольствия и энергоресурсов из России.
"Переговоры, которые проходят сегодня между лидерами России и КНДР, безусловно, носят закрытый характер, поэтому в публичном поле детали озвучены не будут по вполне понятным причинам. Как и на каких условиях будет это осуществляться, определится характером заключаемых соглашений, о которых мы никого не обязаны уведомлять", - подчеркнул Коротченко.
В Госдуме анонсировали визит парламентской делегации в КНДР