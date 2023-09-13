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Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
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08:30 13.09.2023 (обновлено: 10:26 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что Кишинев переходит все границы, высылая руководителя Sputnik Молдова Виталия... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:30
2023-09-13T10:26
молдавия
дмитрий киселев
медиа - общество
sputnik молдова
высылка главы sputnik молдова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что Кишинев переходит все границы, высылая руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, имеющего необходимые разрешения для работы в стране.Руководитель Sputnik Молдова сообщил РИА Новости, что его высылают из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. По словам журналиста, сотрудники миграционной службы в Кишиневе пришли к нему домой, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом."Разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений", - сказал Киселев.
https://ria.ru/20230909/zaderzhanie-1895241291.html
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молдавия, дмитрий киселев, медиа - общество, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова
Молдавия, Дмитрий Киселев, Медиа - Общество, Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова

Киселев: Кишинев переходит все границы, высылая руководителя Sputnik Молдова

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что Кишинев переходит все границы, высылая руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, имеющего необходимые разрешения для работы в стране.
Руководитель Sputnik Молдова сообщил РИА Новости, что его высылают из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. По словам журналиста, сотрудники миграционной службы в Кишиневе пришли к нему домой, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.
«
"Разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений", - сказал Киселев.
Ашот Геворкян - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян рассказали о задержании
9 сентября, 21:24
 
МолдавияДмитрий КиселевМедиа - ОбществоSputnik МолдоваВысылка главы Sputnik Молдова
 
 
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