https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html

Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова

Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023

Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что Кишинев переходит все границы, высылая руководителя Sputnik Молдова Виталия... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:30

2023-09-13T08:30

2023-09-13T10:26

молдавия

дмитрий киселев

медиа - общество

sputnik молдова

высылка главы sputnik молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0a6529875ebf3199e472fc61195a30c.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что Кишинев переходит все границы, высылая руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, имеющего необходимые разрешения для работы в стране.Руководитель Sputnik Молдова сообщил РИА Новости, что его высылают из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. По словам журналиста, сотрудники миграционной службы в Кишиневе пришли к нему домой, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом."Разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений", - сказал Киселев.

https://ria.ru/20230909/zaderzhanie-1895241291.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, дмитрий киселев, медиа - общество, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова