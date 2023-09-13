https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что Кишинев переходит все границы, высылая руководителя Sputnik Молдова Виталия... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:30
2023-09-13T08:30
2023-09-13T10:26
молдавия
дмитрий киселев
медиа - общество
sputnik молдова
высылка главы sputnik молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0a6529875ebf3199e472fc61195a30c.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что Кишинев переходит все границы, высылая руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, имеющего необходимые разрешения для работы в стране.Руководитель Sputnik Молдова сообщил РИА Новости, что его высылают из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. По словам журналиста, сотрудники миграционной службы в Кишиневе пришли к нему домой, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом."Разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений", - сказал Киселев.
https://ria.ru/20230909/zaderzhanie-1895241291.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce570794c4f9c87759a65c173a92b300.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, дмитрий киселев, медиа - общество, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова
Молдавия, Дмитрий Киселев, Медиа - Общество, Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова
Киселев: Кишинев переходит все границы, высылая руководителя Sputnik Молдова