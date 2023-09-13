В Молдавии заявили, что оснований для высылки главы Sputnik Молдова не было
Журналист Димогло: оснований для высылки главы Sputnik Молдова Денисова не было
© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Власти Молдавии не привели никаких аргументов о том, что руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов представлял угрозу национальной безопасности республики, заявила РИА Новости молдавский журналист и телеведущая Нина Димогло.
Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
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"Заявление о том, что журналист, руководитель Sputnik Молдова якобы представлял угрозу национальной безопасности, не аргументированно: не было проведено открытое судебное заседание, не было представлено ни одного факта нарушения законодательства Молдовы, аккредитованным в нашей стране иностранным журналистом", - сказала Димогло.
Журналист отметила, что рассматривает в действиях центральных властей очередную атаку на свободу слова в Молдавии. "И, конечно, чисто по-человечески это выглядит некрасиво. Дать человеку разрешение на пребывание в Молдавии, дать возможность обзавестись хозяйством, затем выдворить, не предоставив возможности обжаловать решение о выдворении - это очень некрасивый жест", - добавила она.
В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.
Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.