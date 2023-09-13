https://ria.ru/20230913/vysylka-1896092766.html

В Молдавии заявили, что оснований для высылки главы Sputnik Молдова не было

В Молдавии заявили, что оснований для высылки главы Sputnik Молдова не было - РИА Новости, 13.09.2023

В Молдавии заявили, что оснований для высылки главы Sputnik Молдова не было

Власти Молдавии не привели никаких аргументов о том, что руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов представлял угрозу национальной безопасности республики,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:30

2023-09-13T13:30

2023-09-13T20:24

в мире

молдавия

кишинев

sputnik молдова

высылка главы sputnik молдова

медиавойны

глава sputnik молдова виталий денисов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896016051_0:136:2686:1647_1920x0_80_0_0_2652a8d27b5a9886ef5b0b6e3dd4591b.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Власти Молдавии не привели никаких аргументов о том, что руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов представлял угрозу национальной безопасности республики, заявила РИА Новости молдавский журналист и телеведущая Нина Димогло. Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Заявление о том, что журналист, руководитель Sputnik Молдова якобы представлял угрозу национальной безопасности, не аргументированно: не было проведено открытое судебное заседание, не было представлено ни одного факта нарушения законодательства Молдовы, аккредитованным в нашей стране иностранным журналистом", - сказала Димогло. Журналист отметила, что рассматривает в действиях центральных властей очередную атаку на свободу слова в Молдавии. "И, конечно, чисто по-человечески это выглядит некрасиво. Дать человеку разрешение на пребывание в Молдавии, дать возможность обзавестись хозяйством, затем выдворить, не предоставив возможности обжаловать решение о выдворении - это очень некрасивый жест", - добавила она. В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.

https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html

https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896066493.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, глава sputnik молдова виталий денисов