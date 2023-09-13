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Гагаузский политик высказался о высылке главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
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11:38 13.09.2023 (обновлено: 20:24 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/vysylka-1896060195.html
Гагаузский политик высказался о высылке главы Sputnik Молдова
Гагаузский политик высказался о высылке главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
Гагаузский политик высказался о высылке главы Sputnik Молдова
Депортация руководителя агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова – это возобновление атаки на свободу слова в стране, заявил РИА Новости лидер движения... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:38
2023-09-13T20:24
в мире
молдавия
sputnik молдова
высылка главы sputnik молдова
гагаузия
майя санду
глава sputnik молдова виталий денисов
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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Депортация руководителя агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова – это возобновление атаки на свободу слова в стране, заявил РИА Новости лидер движения "Народный союз Гагаузии", депутат парламента автономии Виктор Петров, комментируя депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Это результат русофобской политики президента Санду и ее карманной партии PAS, мы снова наблюдаем атаку на российские СМИ в Молдавии. Впрочем, Sputnik Молдова вещает и ведет ленту новостей не только на русском, но и на государственном языке, работает молдавская редакция. Расцениваю, этот возмутительный поступок, как продолжение атаки на свободу слова в Молдавии. Общественность Гагаузии также негодует и требует прекратить преследование ни в чём не повинных представителей различных профессий", - сказал Петров. Ранее ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молодова, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдова и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896034935.html
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в мире, молдавия, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, гагаузия, майя санду, глава sputnik молдова виталий денисов
В мире, Молдавия, Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова, Гагаузия, Майя Санду, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Гагаузский политик высказался о высылке главы Sputnik Молдова

Гагаузский политик назвал высылку главы Sputnik Молдова атакой на свободу слова

© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Депортация руководителя агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова – это возобновление атаки на свободу слова в стране, заявил РИА Новости лидер движения "Народный союз Гагаузии", депутат парламента автономии Виктор Петров, комментируя депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.
В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова
Вчера, 08:30
«
"Это результат русофобской политики президента Санду и ее карманной партии PAS, мы снова наблюдаем атаку на российские СМИ в Молдавии. Впрочем, Sputnik Молдова вещает и ведет ленту новостей не только на русском, но и на государственном языке, работает молдавская редакция. Расцениваю, этот возмутительный поступок, как продолжение атаки на свободу слова в Молдавии. Общественность Гагаузии также негодует и требует прекратить преследование ни в чём не повинных представителей различных профессий", - сказал Петров.
Ранее ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молодова, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдова и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Sputnik Молдова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Оппозиция раскритиковала высылку главы Sputnik Молдова из страны
Вчера, 10:16
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова
Вчера, 10:34
 
В миреМолдавияSputnik МолдоваВысылка главы Sputnik МолдоваГагаузияМайя СандуГлава Sputnik Молдова Виталий Денисов
 
 
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