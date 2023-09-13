Гагаузский политик высказался о высылке главы Sputnik Молдова
Гагаузский политик назвал высылку главы Sputnik Молдова атакой на свободу слова
© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Депортация руководителя агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова – это возобновление атаки на свободу слова в стране, заявил РИА Новости лидер движения "Народный союз Гагаузии", депутат парламента автономии Виктор Петров, комментируя депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.
В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
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"Это результат русофобской политики президента Санду и ее карманной партии PAS, мы снова наблюдаем атаку на российские СМИ в Молдавии. Впрочем, Sputnik Молдова вещает и ведет ленту новостей не только на русском, но и на государственном языке, работает молдавская редакция. Расцениваю, этот возмутительный поступок, как продолжение атаки на свободу слова в Молдавии. Общественность Гагаузии также негодует и требует прекратить преследование ни в чём не повинных представителей различных профессий", - сказал Петров.
Ранее ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молодова, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдова и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.