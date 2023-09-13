https://ria.ru/20230913/vysylka-1896060195.html

Гагаузский политик высказался о высылке главы Sputnik Молдова

Гагаузский политик высказался о высылке главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023

Гагаузский политик высказался о высылке главы Sputnik Молдова

Депортация руководителя агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова – это возобновление атаки на свободу слова в стране, заявил РИА Новости лидер движения... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:38

2023-09-13T11:38

2023-09-13T20:24

в мире

молдавия

sputnik молдова

высылка главы sputnik молдова

гагаузия

майя санду

глава sputnik молдова виталий денисов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896016051_0:136:2686:1647_1920x0_80_0_0_2652a8d27b5a9886ef5b0b6e3dd4591b.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Депортация руководителя агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова – это возобновление атаки на свободу слова в стране, заявил РИА Новости лидер движения "Народный союз Гагаузии", депутат парламента автономии Виктор Петров, комментируя депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Это результат русофобской политики президента Санду и ее карманной партии PAS, мы снова наблюдаем атаку на российские СМИ в Молдавии. Впрочем, Sputnik Молдова вещает и ведет ленту новостей не только на русском, но и на государственном языке, работает молдавская редакция. Расцениваю, этот возмутительный поступок, как продолжение атаки на свободу слова в Молдавии. Общественность Гагаузии также негодует и требует прекратить преследование ни в чём не повинных представителей различных профессий", - сказал Петров. Ранее ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молодова, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдова и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html

https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896034935.html

https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896039765.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, гагаузия, майя санду, глава sputnik молдова виталий денисов