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Молдавская оппозиционная партия осудила депортацию главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
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Медиавойны
 
11:07 13.09.2023 (обновлено: 11:11 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/vysylka-1896051400.html
Молдавская оппозиционная партия осудила депортацию главы Sputnik Молдова
Молдавская оппозиционная партия осудила депортацию главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
Молдавская оппозиционная партия осудила депортацию главы Sputnik Молдова
Решение о высылке главы Sputnik Молдова Виталия Денисова подрывает межгосударственные отношения между Россией и Молдавией, написала молдавская оппозиционная... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:07
2023-09-13T11:11
медиавойны
высылка главы sputnik молдова
sputnik молдова
майя санду
молдавия
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Решение о высылке главы Sputnik Молдова Виталия Денисова подрывает межгосударственные отношения между Россией и Молдавией, написала молдавская оппозиционная партия "Возрождение" в телеграм-канале. Денисов сообщил РИА Новости, что получил 10-летний запрет на въезд в республику, поскольку якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Партия "Возрождение" осуждает депортацию главы Sputnik Молдова Виталия Денисова из нашей страны и запрет на въезд сроком на 10 лет. Наша страна не может себе позволить такие безрассудные решения, как высылка дипломатов и журналистов только потому, что они являются гражданами России. Подрывая таким образом межгосударственные отношения, наши власти ставят под угрозу нашу и без того нищую экономику, государственную безопасность, лишают семьи возможности видеть своих родственников, работающих в России", - говорится в заявлении партии. В партии отмечают, что власти Молдавии "всеми силами пытаются заставить замолчать неугодные СМИ"."О какой демократии и свободе слова может идти речь, когда мы являемся свидетелями полного разрушения этих концепций. Майя Санду и партия "Действие и солидарность" по настоянию Запада распрощались со здравым смыслом и слепо подчиняются своим внешним кураторам", - считают в оппозиции. В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.
https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892722807.html
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высылка главы sputnik молдова, sputnik молдова, майя санду, молдавия, россия, в мире
Медиавойны, Высылка главы Sputnik Молдова, Sputnik Молдова, Майя Санду, Молдавия, Россия, В мире
Молдавская оппозиционная партия осудила депортацию главы Sputnik Молдова

"Возрождение": высылка главы Sputnik Молдова Денисова подрывает отношения с РФ

© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Решение о высылке главы Sputnik Молдова Виталия Денисова подрывает межгосударственные отношения между Россией и Молдавией, написала молдавская оппозиционная партия "Возрождение" в телеграм-канале.
Денисов сообщил РИА Новости, что получил 10-летний запрет на въезд в республику, поскольку якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Кишинев стремится разорвать отношения с Москвой, заявили в Совбезе России
28 августа, 17:09
"Партия "Возрождение" осуждает депортацию главы Sputnik Молдова Виталия Денисова из нашей страны и запрет на въезд сроком на 10 лет. Наша страна не может себе позволить такие безрассудные решения, как высылка дипломатов и журналистов только потому, что они являются гражданами России. Подрывая таким образом межгосударственные отношения, наши власти ставят под угрозу нашу и без того нищую экономику, государственную безопасность, лишают семьи возможности видеть своих родственников, работающих в России", - говорится в заявлении партии.
В партии отмечают, что власти Молдавии "всеми силами пытаются заставить замолчать неугодные СМИ"."О какой демократии и свободе слова может идти речь, когда мы являемся свидетелями полного разрушения этих концепций. Майя Санду и партия "Действие и солидарность" по настоянию Запада распрощались со здравым смыслом и слепо подчиняются своим внешним кураторам", - считают в оппозиции.
В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.
Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.
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11 сентября, 21:25
 
МедиавойныВысылка главы Sputnik МолдоваSputnik МолдоваМайя СандуМолдавияРоссияВ мире
 
 
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