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Молдавская оппозиционная партия осудила депортацию главы Sputnik Молдова

Молдавская оппозиционная партия осудила депортацию главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023

Молдавская оппозиционная партия осудила депортацию главы Sputnik Молдова

Решение о высылке главы Sputnik Молдова Виталия Денисова подрывает межгосударственные отношения между Россией и Молдавией, написала молдавская оппозиционная... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:07

2023-09-13T11:07

2023-09-13T11:11

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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Решение о высылке главы Sputnik Молдова Виталия Денисова подрывает межгосударственные отношения между Россией и Молдавией, написала молдавская оппозиционная партия "Возрождение" в телеграм-канале. Денисов сообщил РИА Новости, что получил 10-летний запрет на въезд в республику, поскольку якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Партия "Возрождение" осуждает депортацию главы Sputnik Молдова Виталия Денисова из нашей страны и запрет на въезд сроком на 10 лет. Наша страна не может себе позволить такие безрассудные решения, как высылка дипломатов и журналистов только потому, что они являются гражданами России. Подрывая таким образом межгосударственные отношения, наши власти ставят под угрозу нашу и без того нищую экономику, государственную безопасность, лишают семьи возможности видеть своих родственников, работающих в России", - говорится в заявлении партии. В партии отмечают, что власти Молдавии "всеми силами пытаются заставить замолчать неугодные СМИ"."О какой демократии и свободе слова может идти речь, когда мы являемся свидетелями полного разрушения этих концепций. Майя Санду и партия "Действие и солидарность" по настоянию Запада распрощались со здравым смыслом и слепо подчиняются своим внешним кураторам", - считают в оппозиции. В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.

https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892722807.html

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