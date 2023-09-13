https://ria.ru/20230913/vykriki-1896178701.html
Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины
Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины - РИА Новости, 13.09.2023
Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины
Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста местному жителю, который пьяным выкрикивал на мероприятии "памяти прадедов"... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:02
2023-09-13T18:02
2023-09-13T18:02
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санкт-петербург
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста местному жителю, который пьяным выкрикивал на мероприятии "памяти прадедов" лозунги запрещенного "Правого сектора"*, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, 9 сентября Артем Андрианов пришел на историческое общественное мероприятие "Памяти прадедов достойны!", организованное муниципалитетом "Морские ворота". "Андрианов, пропагандируя "УНА-УНСО"*, "Правый сектор"* (обе организации запрещены в России), то есть организации, признанные экстремистскими, кричал: "Слава Украине!"… (Он) пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что делает", - рассказывают в судебной пресс-службе. Мужчина признан виновным по статье КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил. Вину он признал, и суд "назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток".* Запрещенные в России экстремистские организации
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, санкт-петербург, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Ситуация в ДНР и ЛНР
Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины
Петербуржец получил десять суток за проукраинские выкрики на памятном митинге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста местному жителю, который пьяным выкрикивал на мероприятии "памяти прадедов" лозунги запрещенного "Правого сектора"*, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как информирует ведомство, 9 сентября Артем Андрианов пришел на историческое общественное мероприятие "Памяти прадедов достойны!", организованное муниципалитетом "Морские ворота".
"Андрианов, пропагандируя "УНА-УНСО
"*, "Правый сектор"* (обе организации запрещены в России
), то есть организации, признанные экстремистскими, кричал: "Слава Украине!"… (Он) пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что делает", - рассказывают в судебной пресс-службе.
Мужчина признан виновным по статье КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил. Вину он признал, и суд "назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток".
* Запрещенные в России экстремистские организации
Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае