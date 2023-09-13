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Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/vykriki-1896178701.html
Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины
Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины - РИА Новости, 13.09.2023
Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины
Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста местному жителю, который пьяным выкрикивал на мероприятии "памяти прадедов"... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:02
2023-09-13T18:02
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
санкт-петербург
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста местному жителю, который пьяным выкрикивал на мероприятии "памяти прадедов" лозунги запрещенного "Правого сектора"*, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, 9 сентября Артем Андрианов пришел на историческое общественное мероприятие "Памяти прадедов достойны!", организованное муниципалитетом "Морские ворота". "Андрианов, пропагандируя "УНА-УНСО"*, "Правый сектор"* (обе организации запрещены в России), то есть организации, признанные экстремистскими, кричал: "Слава Украине!"… (Он) пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что делает", - рассказывают в судебной пресс-службе. Мужчина признан виновным по статье КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил. Вину он признал, и суд "назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток".* Запрещенные в России экстремистские организации
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происшествия, россия, украина, санкт-петербург, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Ситуация в ДНР и ЛНР
Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины

Петербуржец получил десять суток за проукраинские выкрики на памятном митинге

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста местному жителю, который пьяным выкрикивал на мероприятии "памяти прадедов" лозунги запрещенного "Правого сектора"*, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как информирует ведомство, 9 сентября Артем Андрианов пришел на историческое общественное мероприятие "Памяти прадедов достойны!", организованное муниципалитетом "Морские ворота".
"Андрианов, пропагандируя "УНА-УНСО"*, "Правый сектор"* (обе организации запрещены в России), то есть организации, признанные экстремистскими, кричал: "Слава Украине!"… (Он) пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что делает", - рассказывают в судебной пресс-службе.
Мужчина признан виновным по статье КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил. Вину он признал, и суд "назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток".
* Запрещенные в России экстремистские организации
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае
6 января, 00:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаСанкт-ПетербургСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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