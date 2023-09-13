https://ria.ru/20230913/vykriki-1896178701.html

Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины

Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины - РИА Новости, 13.09.2023

Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины

Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста местному жителю, который пьяным выкрикивал на мероприятии "памяти прадедов"... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:02

2023-09-13T18:02

2023-09-13T18:02

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

санкт-петербург

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста местному жителю, который пьяным выкрикивал на мероприятии "памяти прадедов" лозунги запрещенного "Правого сектора"*, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, 9 сентября Артем Андрианов пришел на историческое общественное мероприятие "Памяти прадедов достойны!", организованное муниципалитетом "Морские ворота". "Андрианов, пропагандируя "УНА-УНСО"*, "Правый сектор"* (обе организации запрещены в России), то есть организации, признанные экстремистскими, кричал: "Слава Украине!"… (Он) пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что делает", - рассказывают в судебной пресс-службе. Мужчина признан виновным по статье КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил. Вину он признал, и суд "назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток".* Запрещенные в России экстремистские организации

https://ria.ru/20230106/lozung-1843210655.html

россия

украина

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, санкт-петербург, ситуация в днр и лнр