https://ria.ru/20230913/vybory-1896143891.html
Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года
Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года - РИА Новости, 13.09.2023
Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года
Президентская кампания 2024 года не имеет аналогов по значимости и воздействию на будущее России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:15
2023-09-13T16:15
2023-09-13T16:15
россия
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_7ae2a094e7b0bf89fa29c6557b333e03.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президентская кампания 2024 года не имеет аналогов по значимости и воздействию на будущее России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Расслабляться у нас времени никакого нет, поскольку сейчас только дух переведем, проанализируем, подведем итоги – и у нас уже на носу важнейшая крупнейшая кампания выборов президента Российской Федерации в марте будущего года", - сказала Памфилова на заседании в среду. По ее словам, по значимости и воздействию на будущее у кампании 2024 года "аналогов пока не было". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
https://ria.ru/20230913/vybory-1896126537.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1659251052f56581f303df2712a50d51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Россия, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года
Глава ЦИК: аналогов по значимости у президентской кампании 2024 года еще не было