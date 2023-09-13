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Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года - РИА Новости, 13.09.2023
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16:15 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/vybory-1896143891.html
Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года
Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года - РИА Новости, 13.09.2023
Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года
Президентская кампания 2024 года не имеет аналогов по значимости и воздействию на будущее России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:15
2023-09-13T16:15
россия
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президентская кампания 2024 года не имеет аналогов по значимости и воздействию на будущее России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Расслабляться у нас времени никакого нет, поскольку сейчас только дух переведем, проанализируем, подведем итоги – и у нас уже на носу важнейшая крупнейшая кампания выборов президента Российской Федерации в марте будущего года", - сказала Памфилова на заседании в среду. По ее словам, по значимости и воздействию на будущее у кампании 2024 года "аналогов пока не было". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
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россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Россия, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года

Глава ЦИК: аналогов по значимости у президентской кампании 2024 года еще не было

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президентская кампания 2024 года не имеет аналогов по значимости и воздействию на будущее России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Расслабляться у нас времени никакого нет, поскольку сейчас только дух переведем, проанализируем, подведем итоги – и у нас уже на носу важнейшая крупнейшая кампания выборов президента Российской Федерации в марте будущего года", - сказала Памфилова на заседании в среду.
По ее словам, по значимости и воздействию на будущее у кампании 2024 года "аналогов пока не было".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Первые выборы в новых регионах прошли на высоком уровне, заявила Памфилова
Вчера, 15:21
 
РоссияПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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