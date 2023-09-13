https://ria.ru/20230913/vybory-1896143891.html

Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года

Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года - РИА Новости, 13.09.2023

Памфилова отметила значимость президентской кампании 2024 года

Президентская кампания 2024 года не имеет аналогов по значимости и воздействию на будущее России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:15

2023-09-13T16:15

2023-09-13T16:15

россия

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_7ae2a094e7b0bf89fa29c6557b333e03.jpg

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президентская кампания 2024 года не имеет аналогов по значимости и воздействию на будущее России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Расслабляться у нас времени никакого нет, поскольку сейчас только дух переведем, проанализируем, подведем итоги – и у нас уже на носу важнейшая крупнейшая кампания выборов президента Российской Федерации в марте будущего года", - сказала Памфилова на заседании в среду. По ее словам, по значимости и воздействию на будущее у кампании 2024 года "аналогов пока не было". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.

https://ria.ru/20230913/vybory-1896126537.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023