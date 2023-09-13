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Памфилова сообщила о рекордной за десять лет явке на региональные выборы

Памфилова сообщила о рекордной за десять лет явке на региональные выборы - РИА Новости, 13.09.2023

Памфилова сообщила о рекордной за десять лет явке на региональные выборы

Явка избирателей в Единый день голосования оказалась рекордной за последние десять лет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:19

2023-09-13T15:19

2023-09-13T16:43

политика

единый день голосования в россии — 2023

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Единый день голосования оказалась рекордной за последние десять лет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Общая явка, она даже по сравнению с 11 сентября, когда мы только подводили итоги, увеличилась. И составляет более высокую цифру <…> 45,6 процента", — сказала она.По словам главы ЦИК, это максимальный показатель для региональных выборов с 2013 года.Памфилова напомнила, что всего проходили 4,2 тысячи избирательных кампаний, в которых приняли участие 31,5 из 67 миллионов избирателей, включенных в списки. В результате были избраны 29 тысяч кандидатов от 13 партий.Голосование на выборах в большинстве регионов проводилось с 8 по 10 сентября. Выбирали высших должностных лиц 21 региона, а также депутатов на четыре вакантных места в Госдуме. Впервые состоялись выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, единый день голосования в россии — 2023, россия, элла памфилова