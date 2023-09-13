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Памфилова сообщила о рекордной за десять лет явке на региональные выборы - РИА Новости, 13.09.2023
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15:19 13.09.2023 (обновлено: 16:43 13.09.2023)
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Памфилова сообщила о рекордной за десять лет явке на региональные выборы
Памфилова сообщила о рекордной за десять лет явке на региональные выборы - РИА Новости, 13.09.2023
Памфилова сообщила о рекордной за десять лет явке на региональные выборы
Явка избирателей в Единый день голосования оказалась рекордной за последние десять лет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:19
2023-09-13T16:43
политика
единый день голосования в россии — 2023
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Единый день голосования оказалась рекордной за последние десять лет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.&quot;Общая явка, она даже по сравнению с 11 сентября, когда мы только подводили итоги, увеличилась. И составляет более высокую цифру &lt;…&gt; 45,6 процента&quot;, — сказала она.По словам главы ЦИК, это максимальный показатель для региональных выборов с 2013 года.Памфилова напомнила, что всего проходили 4,2 тысячи избирательных кампаний, в которых приняли участие 31,5 из 67 миллионов избирателей, включенных в списки. В результате были избраны 29 тысяч кандидатов от 13 партий.Голосование на выборах в большинстве регионов проводилось с 8 по 10 сентября. Выбирали высших должностных лиц 21 региона, а также депутатов на четыре вакантных места в Госдуме. Впервые состоялись выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, единый день голосования в россии — 2023, россия, элла памфилова
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Элла Памфилова
Памфилова сообщила о рекордной за десять лет явке на региональные выборы

Памфилова: общая явка на региональные выборы составила рекордные 45,6 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Единый день голосования оказалась рекордной за последние десять лет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«

"Общая явка, она даже по сравнению с 11 сентября, когда мы только подводили итоги, увеличилась. И составляет более высокую цифру <…> 45,6 процента", — сказала она.

По словам главы ЦИК, это максимальный показатель для региональных выборов с 2013 года.
Памфилова напомнила, что всего проходили 4,2 тысячи избирательных кампаний, в которых приняли участие 31,5 из 67 миллионов избирателей, включенных в списки. В результате были избраны 29 тысяч кандидатов от 13 партий.
Голосование на выборах в большинстве регионов проводилось с 8 по 10 сентября. Выбирали высших должностных лиц 21 региона, а также депутатов на четыре вакантных места в Госдуме. Впервые состоялись выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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ПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023РоссияЭлла Памфилова
 
 
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