https://ria.ru/20230913/vtb-1896123589.html

ВТБ Лизинг вошел тройку лидеров по объемам нового бизнеса

ВТБ Лизинг вошел тройку лидеров по объемам нового бизнеса - РИА Новости, 13.09.2023

ВТБ Лизинг вошел тройку лидеров по объемам нового бизнеса

Объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в первом полугодии 2023 года вырос на 40% в годовом выражении и достиг 140 миллиардов рублей, портфель компании на отчетную дату РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:10

2023-09-13T15:10

2023-09-13T15:10

россия

втб лизинг

антон мусатов

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в первом полугодии 2023 года вырос на 40% в годовом выражении и достиг 140 миллиардов рублей, портфель компании на отчетную дату составил 657 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании. Со ссылкой на данные рэнкинга лизинговых компаний "Эксперт РА" в сообщении отмечается, что ВТБ Лизинг вошел в тройку крупнейших лизинговых компаний по объемам нового бизнеса и сохранил лидерские позиции в сегменте ж/д, занял вторые места в сегментах морских, речных судов и телекоммуникационного оборудования. Компания показала наиболее интенсивный рост нового бизнеса на 30 июня 2023 года относительно показателей июня прошлого года в сегментах грузового транспорта (+123,5%), спецтехники (+132,8%) и автобусов (+136,5%). В частности, за первое полугодие 2023 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в Москве на 79% до 81 миллиарда рублей. "В разрезе регионов почти все субъекты выросли в два раза и более по объему нового бизнеса, как и в федеральных округах: в Приволжском - 11,2 миллиарда рублей, Южном - 7,6 миллиарда рублей, Сибирском - 7,3 миллиарда рублей, в Дальневосточном – 4,8 миллиарда рублей и в Северо-Кавказском - 2,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Всего за первые шесть месяцев этого года ВТБ Лизинг заключил свыше 15 тысяч новых договоров с клиентами, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в пресс-службе. "Первое полугодие было успешным как для всего лизингового рынка, так и для ВТБ Лизинг. Мы признаны лидером на рынке ж/д техники и активно увеличиваем бизнес по всем основным направлениям. Высокий результат показал сегмент автолизинга, который по сравнению с прошлым полугодием вырос в два раза. Общее количество клиентов ВТБ Лизинг достигло 92 тысяч по всей стране. Это говорит о том, что лизинг, как один из самых выгодных и доступных инструментов финансирования имущества, становится все более востребованным в компаниях любого размера. Во втором полугодии мы планируем продолжать наращивать объемы нового бизнеса и увеличивать финансовые результаты", — цитирует пресс-служба генерального директора ГК ВТБ Лизинг Антона Мусатова.

https://ria.ru/20230912/spros-1895840414.html

https://ria.ru/20230613/lizing-1877795946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб лизинг, антон мусатов