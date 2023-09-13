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"Десятки тысяч". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 13.09.2023 (обновлено: 20:21 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/vsu-1896197435.html
"Десятки тысяч". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой
"Десятки тысяч". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой - РИА Новости, 13.09.2023
"Десятки тысяч". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой
ВСУ оказались уязвимы перед российской техникой на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T19:21
2023-09-13T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
мелитополь
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ВСУ оказались уязвимы перед российской техникой на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."ВСУ показали, что неспособны противостоять российским вертолетам, противотанковым ракетам, и именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска не обладают ни одним из навыков для ведения успешных военных действий. Среди таковых Риттер перечислил умение подавлять возможности противника поддерживать боеспособность на поле боя, задействовать логистику и совершать успешные маневры.Офицер добавил: ВСУ доказали, что могут собрать десятки тысяч людей, дать им тысячи единиц техники, а в результате практически ничего не добиться, не считая тысячных потерь среди личного состава.&quot;Кто выигрывает, (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский? С такой скоростью вам потребуется 20 лет только для того, чтобы дойти до Мелитополя, но вы никогда не сможете добиться даже этого, потому что люди у вас закончатся раньше&quot;, — резюмировал Риттер.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230913/putin-1896145784.html
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в мире, сша, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мелитополь
"Десятки тысяч". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ уязвимы перед российской техникой на передовой

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ВСУ оказались уязвимы перед российской техникой на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"ВСУ показали, что неспособны противостоять российским вертолетам, противотанковым ракетам, и именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают", — отметил он.
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По словам эксперта, украинские войска не обладают ни одним из навыков для ведения успешных военных действий. Среди таковых Риттер перечислил умение подавлять возможности противника поддерживать боеспособность на поле боя, задействовать логистику и совершать успешные маневры.
Офицер добавил: ВСУ доказали, что могут собрать десятки тысяч людей, дать им тысячи единиц техники, а в результате практически ничего не добиться, не считая тысячных потерь среди личного состава.
«

"Кто выигрывает, (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский? С такой скоростью вам потребуется 20 лет только для того, чтобы дойти до Мелитополя, но вы никогда не сможете добиться даже этого, потому что люди у вас закончатся раньше", — резюмировал Риттер.

ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОМелитополь
 
 
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