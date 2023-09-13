https://ria.ru/20230913/vstuplenie-1895995578.html

"Что ты о себе возомнил": заявление Зеленского возмутило пользователей Сети

"Что ты о себе возомнил": заявление Зеленского возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 13.09.2023

"Что ты о себе возомнил": заявление Зеленского возмутило пользователей Сети

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о поправках некоторых законов Украины для вступления в ЕС. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:36

2023-09-13T05:36

2023-09-13T10:41

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о поправках некоторых законов Украины для вступления в ЕС."Я больше не поддерживаю тебя! Тут дело совсем нечисто", — забеспокоился KCOLLINS."Что ты, черт побери, о себе возомнил, выдвигая такие требования? Может, попробуешь в следующий раз, маленький танцор", — разозлился Greg Troutman."Только слова, слова, слова... Ноль действий. Лицемер", — написал Wenden."Глядите, кто сидит в X весь день, выклянчивая деньги. Где все сотни миллиардов, которые мы ему уже дали?" — возмутился Jazzy."Какая часть переговоров о вступлении в ЕС тебе непонятна? Ты со своей бандой бродяг с улицы никогда не достигнешь уровня перемен для присоединения к ЕС. Коррупция, свобода вероисповедания (основное право человека). Страны-члены наложат вето на ваш запрос, так как вы уже стали финансовой дырой для союза", — прокомментировал Derrickmoriarty.Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20230913/dzhonson-1895988773.html

https://ria.ru/20230913/ambitsii-1895986611.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия