https://ria.ru/20230913/vstuplenie-1895995578.html
"Что ты о себе возомнил": заявление Зеленского возмутило пользователей Сети
"Что ты о себе возомнил": заявление Зеленского возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 13.09.2023
"Что ты о себе возомнил": заявление Зеленского возмутило пользователей Сети
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о поправках некоторых законов Украины для вступления в ЕС. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:36
2023-09-13T05:36
2023-09-13T10:41
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о поправках некоторых законов Украины для вступления в ЕС."Я больше не поддерживаю тебя! Тут дело совсем нечисто", — забеспокоился KCOLLINS."Что ты, черт побери, о себе возомнил, выдвигая такие требования? Может, попробуешь в следующий раз, маленький танцор", — разозлился Greg Troutman."Только слова, слова, слова... Ноль действий. Лицемер", — написал Wenden."Глядите, кто сидит в X весь день, выклянчивая деньги. Где все сотни миллиардов, которые мы ему уже дали?" — возмутился Jazzy."Какая часть переговоров о вступлении в ЕС тебе непонятна? Ты со своей бандой бродяг с улицы никогда не достигнешь уровня перемен для присоединения к ЕС. Коррупция, свобода вероисповедания (основное право человека). Страны-члены наложат вето на ваш запрос, так как вы уже стали финансовой дырой для союза", — прокомментировал Derrickmoriarty.Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия