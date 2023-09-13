https://ria.ru/20230913/vstrecha-1896161247.html

В Кремле анонсировали встречу глав МИД России и КНДР

В Кремле анонсировали встречу глав МИД России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

В Кремле анонсировали встречу глав МИД России и КНДР

Министры иностранных дел РФ и Северной Кореи на полях состоявшегося саммита договорились встретиться в ближайшее время, контакты по этой линии можно ожидать уже РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:57

2023-09-13T16:57

2023-09-13T17:33

россия

ким чен ын

владимир путин

в мире

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Северной Кореи на полях состоявшегося саммита договорились встретиться в ближайшее время, контакты по этой линии можно ожидать уже в октябре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Также уже в октябре мы будем ожидать контакты по линии министров иностранных дел. По крайней мере, главы поручили министрам договориться о такой встрече. И она в самое ближайшее время состоится, потому что министры прямо на полях сегодняшнего саммита договорились об этом", - рассказал Песков журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль. Общее время встречи Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина составило около шести часов. Непосредственно переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время поговорить во время осмотра космодрома.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

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россия, ким чен ын, владимир путин, в мире