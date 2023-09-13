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Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
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09:30 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/vstrecha-1896024229.html
Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР
Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР
Лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:30
2023-09-13T09:30
россия
владимир путин
ким чен ын
в мире
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень. "Я уверен, что наша с вами встреча будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений", — сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. "У нас очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру", — добавил лидер КНДР.
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россия, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР

Ким Чен Ын: уверен, что встреча с Путиным существенно поднимет отношения стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень.
"Я уверен, что наша с вами встреча будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений", — сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным.
"У нас очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру", — добавил лидер КНДР.
Министр обороны КНДР Кан Сун Нам, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына. 13 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына
09:26
 
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