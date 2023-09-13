https://ria.ru/20230913/vstrecha-1896024229.html
Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР
Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР
Лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:30
2023-09-13T09:30
2023-09-13T09:30
россия
владимир путин
ким чен ын
в мире
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень. "Я уверен, что наша с вами встреча будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений", — сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. "У нас очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру", — добавил лидер КНДР.
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896022466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР
Ким Чен Ын: уверен, что встреча с Путиным существенно поднимет отношения стран
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень.
"Я уверен, что наша с вами встреча будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений", — сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным.
"У нас очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру", — добавил лидер КНДР.
Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына