https://ria.ru/20230913/vstrecha-1896024229.html

Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР

Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын заявил об уверенности развития отношений России и КНДР

Лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:30

2023-09-13T09:30

2023-09-13T09:30

россия

владимир путин

ким чен ын

в мире

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен — РИА Новости. Лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поднимет двусторонние отношения на новый уровень. "Я уверен, что наша с вами встреча будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений", — сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. "У нас очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру", — добавил лидер КНДР.

https://ria.ru/20230913/peregovory-1896022466.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, ким чен ын, в мире