https://ria.ru/20230913/vstrecha-1896007686.html
Путин и Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса
Путин и Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса - РИА Новости, 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара". РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:51
2023-09-13T07:51
2023-09-13T08:30
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896011250_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe66557892545ffeff63bde6e92559c2.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара". Главы государств встретились на космодроме Восточный. Строительно-монтажные работы стартового комплекса начались 31 мая 2019 года. В настоящее время его строительство подходит к концу. Стартовый комплекс занимает площадь 109 га, на нем предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений. Благодаря нему Восточный сможет реализовывать программы по исследованию солнечной системы и за ее пределами. Семейство РН "Ангара" включает в свой состав ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности. В "Ангаре" не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районах, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей. Северокорейский лидер прибыл в Россию накануне.
https://ria.ru/20230913/kim-1895988078.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896011250_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b90570fd16d2b081b8c34dbc666f3f6b.jpg
Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара".
2023-09-13T07:51
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), политика
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Политика
Путин и Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса
Путин и Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса "Ангара"
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара".
Главы государств встретились на космодроме Восточный.
Строительно-монтажные работы стартового комплекса начались 31 мая 2019 года. В настоящее время его строительство подходит к концу. Стартовый комплекс занимает площадь 109 га, на нем предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений. Благодаря нему Восточный сможет реализовывать программы по исследованию солнечной системы и за ее пределами.
Семейство РН "Ангара" включает в свой состав ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности. В "Ангаре" не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районах, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.
Северокорейский лидер прибыл в Россию накануне.
Путин лично направил чиновников встречать Ким Чен Ына, пишут СМИ