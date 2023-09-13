https://ria.ru/20230913/vstrecha-1896007686.html

Путин и Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса

Путин и Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса - РИА Новости, 13.09.2023

Путин и Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара". РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:51

2023-09-13T07:51

2023-09-13T08:30

россия

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

политика

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара". Главы государств встретились на космодроме Восточный. Строительно-монтажные работы стартового комплекса начались 31 мая 2019 года. В настоящее время его строительство подходит к концу. Стартовый комплекс занимает площадь 109 га, на нем предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений. Благодаря нему Восточный сможет реализовывать программы по исследованию солнечной системы и за ее пределами. Семейство РН "Ангара" включает в свой состав ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности. В "Ангаре" не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районах, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей. Северокорейский лидер прибыл в Россию накануне.

https://ria.ru/20230913/kim-1895988078.html

россия

кндр (северная корея)

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Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осматривают ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара". 2023-09-13T07:51 true PT1M07S

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россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), политика