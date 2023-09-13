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Путин и Ким Чен Ын пообщались на космодроме Восточный

Путин и Ким Чен Ын пообщались на космодроме Восточный - РИА Новости, 13.09.2023

Путин и Ким Чен Ын пообщались на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын коротко пообщались на космодроме Восточный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:25

2023-09-13T07:25

2023-09-13T08:14

россия

ким чен ын

владимир путин

политика

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын коротко пообщались на космодроме Восточный, передает корреспондент РИА Новости."Спасибо, что несмотря на свою занятость, пригласили нас", — сказал северокорейский лидер Путину.В ответ президент отметил, что встреча происходит в значимые для КНДР даты."Я очень рад вас видеть. Тем более что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений", — подчеркнул Путин.Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Главы государств осмотрят космодром, а затем проведут переговоры. Лидер КНДР прибыл на поезде на железнодорожную станцию Восточного, на пути возле монтажно-испытательного корпуса.Путин пришел на место встречи заранее на несколько минут. Вместе с президентом лидера КНДР ожидал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Ким Чен Ын прибыл на встречу на автомобиле "Майбах". За церемонией наблюдали российские и северокорейские журналисты.К вагону Ким Чен Ына подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран. Встретили северокорейского лидера глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД Игорь Богдашев. Ким Чен Ын находится с визитом в Россию по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах двух лидеров, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, поднимут вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены. Также, по словам представителя Кремля, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html

https://ria.ru/20230913/kim-1895988078.html

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"Я рад вас видеть": встреча Путина и Ким Чен Ына "Я рад вас видеть": встреча Путина и Ким Чен Ына 2023-09-13T07:25 true PT0M42S

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россия, ким чен ын, владимир путин, политика, кндр (северная корея)