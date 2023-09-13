Рейтинг@Mail.ru
Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
17:31 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/vozlozhenie-1896170668.html
Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области
Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области - РИА Новости, 13.09.2023
Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в среду возложил цветы к подножию памятника Зои Космодемьянской в честь юбилея партизанки, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:31
2023-09-13T17:31
тамбовская область
тамбовская область
зоя космодемьянская
максим егоров
тамбовская областная дума
великая отечественная война (1941-1945)
россия
тамбов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896169963_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d59764fafd3fb5274ee4c2cddbb51300.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в среду возложил цветы к подножию памятника Зои Космодемьянской в честь юбилея партизанки, сообщает пресс-служба регионального парламента. В среду в России отмечают 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Это звание она получила посмертно. В этот день на территории Тамбовской области проходят различные мероприятия, посвященные памяти партизанки. Вместе с Матушкиным участие в праздничных мероприятиях приняли глава Тамбовской области Максим Егоров, депутаты регионального парламента, члены ветеранских организаций, школьники и студенты. Они поучаствовали в митинге и возложили цветы к подножию памятника Космодемьянской в центре Тамбова. По словам председателя Тамбовской областной Думы, подвиг Зои Космодемьянской – истинный пример любви к своему Отечеству. "О нашей землячке, уроженке села Осино-Гай, тогда еще Тамбовской губернии, о ее подвиге и несгибаемой воле перед лицом смерти, о ее любви к Родине узнала вся страна. Зоя стала примером стойкости и отваги, который еще сильнее воодушевил советский народ на Победу. На Тамбовщине всегда трепетно относились к памяти бесстрашной партизанки", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба. В сообщении уточняется, что также был организован телемост с музейным комплексом, посвященным Космодемьянской в деревне Петрищево Московской области. Туда отправились тамбовские школьники, чтобы в вековую годовщину со дня рождения партизанки познакомиться с экспозицией музея и проникнуться событиями Великой Отечественной войны. К телемосту присоединился и подшефный Тамбовской области Новоайдарский район Луганской области. Матушкин отметил, что о подвиге партизанки помнят во всех уголках России. "Отрадно, что много людей в разных регионах нашей большой страны пришли сегодня к мемориалам, к местам славы и памяти, чтобы поклониться подвигу нашей Зои. Никто не забыт и ничто не забыто. Так было и так будет всегда. Подвиги предыдущих поколений, наших героев, будут всегда жить в наших сердцах. Сейчас наши доблестные воины борются с проявлениями нацизма в ходе специальной военной операции, демонстрируя мужество и героизм. И мы верим, что Победа снова будет за нами!" - приводит пресс-служба слова Матушкина. После митинга в Тамбове стартовал автопробег из 100 машин. Конечная точка автопробега – село Осино-Гай. В школах региона сегодня проходят уроки мужества и показы фильмов о партизанке.
https://ria.ru/20230913/telemost-1896166333.html
https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html
тамбовская область
россия
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896169963_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_135350e2213c896c7a364be866f6ec75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, зоя космодемьянская, максим егоров, тамбовская областная дума, великая отечественная война (1941-1945), россия, тамбов
Тамбовская область, Тамбовская область, Зоя Космодемьянская, Максим Егоров, Тамбовская областная Дума, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Тамбов

Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыМатушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области
Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в среду возложил цветы к подножию памятника Зои Космодемьянской в честь юбилея партизанки, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В среду в России отмечают 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Это звание она получила посмертно.
В этот день на территории Тамбовской области проходят различные мероприятия, посвященные памяти партизанки. Вместе с Матушкиным участие в праздничных мероприятиях приняли глава Тамбовской области Максим Егоров, депутаты регионального парламента, члены ветеранских организаций, школьники и студенты. Они поучаствовали в митинге и возложили цветы к подножию памятника Космодемьянской в центре Тамбова.
По словам председателя Тамбовской областной Думы, подвиг Зои Космодемьянской – истинный пример любви к своему Отечеству.
Тамбовскую область и Донбасс соединил телемост, посвященный 100-летию Зои Космодемьянской - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской
Вчера, 17:28
"О нашей землячке, уроженке села Осино-Гай, тогда еще Тамбовской губернии, о ее подвиге и несгибаемой воле перед лицом смерти, о ее любви к Родине узнала вся страна. Зоя стала примером стойкости и отваги, который еще сильнее воодушевил советский народ на Победу. На Тамбовщине всегда трепетно относились к памяти бесстрашной партизанки", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
В сообщении уточняется, что также был организован телемост с музейным комплексом, посвященным Космодемьянской в деревне Петрищево Московской области. Туда отправились тамбовские школьники, чтобы в вековую годовщину со дня рождения партизанки познакомиться с экспозицией музея и проникнуться событиями Великой Отечественной войны. К телемосту присоединился и подшефный Тамбовской области Новоайдарский район Луганской области.
Репродукция портрета партизанки Зои Космодемьянской - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В РВИО рассказали, как подвиг Космодемьянской привел Красную армию к победе
Вчера, 07:06
Матушкин отметил, что о подвиге партизанки помнят во всех уголках России.
"Отрадно, что много людей в разных регионах нашей большой страны пришли сегодня к мемориалам, к местам славы и памяти, чтобы поклониться подвигу нашей Зои. Никто не забыт и ничто не забыто. Так было и так будет всегда. Подвиги предыдущих поколений, наших героев, будут всегда жить в наших сердцах. Сейчас наши доблестные воины борются с проявлениями нацизма в ходе специальной военной операции, демонстрируя мужество и героизм. И мы верим, что Победа снова будет за нами!" - приводит пресс-служба слова Матушкина.
После митинга в Тамбове стартовал автопробег из 100 машин. Конечная точка автопробега – село Осино-Гай. В школах региона сегодня проходят уроки мужества и показы фильмов о партизанке.
 
Тамбовская областьТамбовская областьЗоя КосмодемьянскаяМаксим ЕгоровТамбовская областная ДумаВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияТамбов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала