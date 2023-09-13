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Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области

Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области - РИА Новости, 13.09.2023

Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в среду возложил цветы к подножию памятника Зои Космодемьянской в честь юбилея партизанки, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:31

2023-09-13T17:31

2023-09-13T17:31

тамбовская область

тамбовская область

зоя космодемьянская

максим егоров

тамбовская областная дума

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в среду возложил цветы к подножию памятника Зои Космодемьянской в честь юбилея партизанки, сообщает пресс-служба регионального парламента. В среду в России отмечают 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Это звание она получила посмертно. В этот день на территории Тамбовской области проходят различные мероприятия, посвященные памяти партизанки. Вместе с Матушкиным участие в праздничных мероприятиях приняли глава Тамбовской области Максим Егоров, депутаты регионального парламента, члены ветеранских организаций, школьники и студенты. Они поучаствовали в митинге и возложили цветы к подножию памятника Космодемьянской в центре Тамбова. По словам председателя Тамбовской областной Думы, подвиг Зои Космодемьянской – истинный пример любви к своему Отечеству. "О нашей землячке, уроженке села Осино-Гай, тогда еще Тамбовской губернии, о ее подвиге и несгибаемой воле перед лицом смерти, о ее любви к Родине узнала вся страна. Зоя стала примером стойкости и отваги, который еще сильнее воодушевил советский народ на Победу. На Тамбовщине всегда трепетно относились к памяти бесстрашной партизанки", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба. В сообщении уточняется, что также был организован телемост с музейным комплексом, посвященным Космодемьянской в деревне Петрищево Московской области. Туда отправились тамбовские школьники, чтобы в вековую годовщину со дня рождения партизанки познакомиться с экспозицией музея и проникнуться событиями Великой Отечественной войны. К телемосту присоединился и подшефный Тамбовской области Новоайдарский район Луганской области. Матушкин отметил, что о подвиге партизанки помнят во всех уголках России. "Отрадно, что много людей в разных регионах нашей большой страны пришли сегодня к мемориалам, к местам славы и памяти, чтобы поклониться подвигу нашей Зои. Никто не забыт и ничто не забыто. Так было и так будет всегда. Подвиги предыдущих поколений, наших героев, будут всегда жить в наших сердцах. Сейчас наши доблестные воины борются с проявлениями нацизма в ходе специальной военной операции, демонстрируя мужество и героизм. И мы верим, что Победа снова будет за нами!" - приводит пресс-служба слова Матушкина. После митинга в Тамбове стартовал автопробег из 100 машин. Конечная точка автопробега – село Осино-Гай. В школах региона сегодня проходят уроки мужества и показы фильмов о партизанке.

https://ria.ru/20230913/telemost-1896166333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, зоя космодемьянская, максим егоров, тамбовская областная дума, великая отечественная война (1941-1945), россия, тамбов