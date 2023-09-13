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Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области
Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области - РИА Новости, 13.09.2023
Матушкин возложил цветы к памятнику Космодемьянской в Тамбовской области
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в среду возложил цветы к подножию памятника Зои Космодемьянской в честь юбилея партизанки, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:31
2023-09-13T17:31
2023-09-13T17:31
тамбовская область
тамбовская область
зоя космодемьянская
максим егоров
тамбовская областная дума
великая отечественная война (1941-1945)
россия
тамбов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в среду возложил цветы к подножию памятника Зои Космодемьянской в честь юбилея партизанки, сообщает пресс-служба регионального парламента. В среду в России отмечают 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Это звание она получила посмертно. В этот день на территории Тамбовской области проходят различные мероприятия, посвященные памяти партизанки. Вместе с Матушкиным участие в праздничных мероприятиях приняли глава Тамбовской области Максим Егоров, депутаты регионального парламента, члены ветеранских организаций, школьники и студенты. Они поучаствовали в митинге и возложили цветы к подножию памятника Космодемьянской в центре Тамбова. По словам председателя Тамбовской областной Думы, подвиг Зои Космодемьянской – истинный пример любви к своему Отечеству. "О нашей землячке, уроженке села Осино-Гай, тогда еще Тамбовской губернии, о ее подвиге и несгибаемой воле перед лицом смерти, о ее любви к Родине узнала вся страна. Зоя стала примером стойкости и отваги, который еще сильнее воодушевил советский народ на Победу. На Тамбовщине всегда трепетно относились к памяти бесстрашной партизанки", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба. В сообщении уточняется, что также был организован телемост с музейным комплексом, посвященным Космодемьянской в деревне Петрищево Московской области. Туда отправились тамбовские школьники, чтобы в вековую годовщину со дня рождения партизанки познакомиться с экспозицией музея и проникнуться событиями Великой Отечественной войны. К телемосту присоединился и подшефный Тамбовской области Новоайдарский район Луганской области. Матушкин отметил, что о подвиге партизанки помнят во всех уголках России. "Отрадно, что много людей в разных регионах нашей большой страны пришли сегодня к мемориалам, к местам славы и памяти, чтобы поклониться подвигу нашей Зои. Никто не забыт и ничто не забыто. Так было и так будет всегда. Подвиги предыдущих поколений, наших героев, будут всегда жить в наших сердцах. Сейчас наши доблестные воины борются с проявлениями нацизма в ходе специальной военной операции, демонстрируя мужество и героизм. И мы верим, что Победа снова будет за нами!" - приводит пресс-служба слова Матушкина. После митинга в Тамбове стартовал автопробег из 100 машин. Конечная точка автопробега – село Осино-Гай. В школах региона сегодня проходят уроки мужества и показы фильмов о партизанке.
https://ria.ru/20230913/telemost-1896166333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, зоя космодемьянская, максим егоров, тамбовская областная дума, великая отечественная война (1941-1945), россия, тамбов
Тамбовская область, Тамбовская область, Зоя Космодемьянская, Максим Егоров, Тамбовская областная Дума, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Тамбов
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в среду возложил цветы к подножию памятника Зои Космодемьянской в честь юбилея партизанки, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В среду в России
отмечают 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Это звание она получила посмертно.
В этот день на территории Тамбовской области проходят различные мероприятия, посвященные памяти партизанки. Вместе с Матушкиным участие в праздничных мероприятиях приняли глава Тамбовской области Максим Егоров
, депутаты регионального парламента, члены ветеранских организаций, школьники и студенты. Они поучаствовали в митинге и возложили цветы к подножию памятника Космодемьянской в центре Тамбова
.
По словам председателя Тамбовской областной Думы, подвиг Зои Космодемьянской – истинный пример любви к своему Отечеству.
Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской
"О нашей землячке, уроженке села Осино-Гай, тогда еще Тамбовской губернии, о ее подвиге и несгибаемой воле перед лицом смерти, о ее любви к Родине узнала вся страна. Зоя стала примером стойкости и отваги, который еще сильнее воодушевил советский народ на Победу. На Тамбовщине всегда трепетно относились к памяти бесстрашной партизанки", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
В сообщении уточняется, что также был организован телемост с музейным комплексом, посвященным Космодемьянской в деревне Петрищево Московской области
. Туда отправились тамбовские школьники, чтобы в вековую годовщину со дня рождения партизанки познакомиться с экспозицией музея и проникнуться событиями Великой Отечественной войны. К телемосту присоединился и подшефный Тамбовской области Новоайдарский район Луганской области
.
В РВИО рассказали, как подвиг Космодемьянской привел Красную армию к победе
Матушкин отметил, что о подвиге партизанки помнят во всех уголках России.
"Отрадно, что много людей в разных регионах нашей большой страны пришли сегодня к мемориалам, к местам славы и памяти, чтобы поклониться подвигу нашей Зои. Никто не забыт и ничто не забыто. Так было и так будет всегда. Подвиги предыдущих поколений, наших героев, будут всегда жить в наших сердцах. Сейчас наши доблестные воины борются с проявлениями нацизма в ходе специальной военной операции, демонстрируя мужество и героизм. И мы верим, что Победа снова будет за нами!" - приводит пресс-служба слова Матушкина.
После митинга в Тамбове стартовал автопробег из 100 машин. Конечная точка автопробега – село Осино-Гай. В школах региона сегодня проходят уроки мужества и показы фильмов о партизанке.