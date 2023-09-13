https://ria.ru/20230913/vorobev-1896223199.html

Инаугурация Воробьева пройдет 14 сентября

Инаугурация Воробьева пройдет 14 сентября - РИА Новости, 13.09.2023

Инаугурация Воробьева пройдет 14 сентября

Церемония вступления Андрея Воробьева на должность губернатора Подмосковья состоится 14 сентября в 12.00, сообщили в управлении пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T23:08

2023-09-13T23:08

2023-09-13T23:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

россия

единый день голосования в россии — 2023

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877071215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_523870ecda2ab48f1e06f264ab904865.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Церемония вступления Андрея Воробьева на должность губернатора Подмосковья состоится 14 сентября в 12.00, сообщили в управлении пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Четырнадцатого сентября в 12.00 в областном доме правительства пройдет церемония вступления в должность губернатора Московской области Андрея Воробьева", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, на инаугурацию приглашены члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Государственной думы РФ и московской областной думы, представители правоохранительных органов, бизнес-сообщества, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат, участники СВО, деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, доверенные лица и представители избирательного штаба, руководители областных СМИ и почетные граждане региона. Ранее Мособлизбирком подвел итоги выборов губернатора Подмосковья и объявил Воробьева победителем, набравшим наибольшее число голосов избирателей. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он набрал наибольшее число голосов избирателей - 83,68%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, единый день голосования в россии — 2023, политика