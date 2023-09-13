https://ria.ru/20230913/vorobev-1896223199.html
Инаугурация Воробьева пройдет 14 сентября
Инаугурация Воробьева пройдет 14 сентября - РИА Новости, 13.09.2023
Инаугурация Воробьева пройдет 14 сентября
Церемония вступления Андрея Воробьева на должность губернатора Подмосковья состоится 14 сентября в 12.00, сообщили в управлении пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T23:08
2023-09-13T23:08
2023-09-13T23:08
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Церемония вступления Андрея Воробьева на должность губернатора Подмосковья состоится 14 сентября в 12.00, сообщили в управлении пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Четырнадцатого сентября в 12.00 в областном доме правительства пройдет церемония вступления в должность губернатора Московской области Андрея Воробьева", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, на инаугурацию приглашены члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Государственной думы РФ и московской областной думы, представители правоохранительных органов, бизнес-сообщества, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат, участники СВО, деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, доверенные лица и представители избирательного штаба, руководители областных СМИ и почетные граждане региона. Ранее Мособлизбирком подвел итоги выборов губернатора Подмосковья и объявил Воробьева победителем, набравшим наибольшее число голосов избирателей. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он набрал наибольшее число голосов избирателей - 83,68%.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, единый день голосования в россии — 2023, политика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Политика
Инаугурация Воробьева пройдет 14 сентября
Инаугурация Воробьева на должность губернатора Подмосковья пройдет 14 сентября