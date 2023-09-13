https://ria.ru/20230913/volgograd-1896099538.html

В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате

В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате - РИА Новости, 13.09.2023

В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате

Mercedes-Benz сбил насмерть 14-летнего подростка, который на самокате пересекал проезжую часть в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:04

2023-09-13T14:04

2023-09-13T14:04

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Mercedes-Benz сбил насмерть 14-летнего подростка, который на самокате пересекал проезжую часть в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области в Telegram-канале. По данным ведомства, в среду около 12.00 (совпадает с мск) в центре Волгограда 65-летний водитель Mercedes-Benz сбил 14-летнего мальчика, который ехал через проезжую часть на самокате. "От полученных травм ребенок скончался", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20230907/taksist-1894838755.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область