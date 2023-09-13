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В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате - РИА Новости, 13.09.2023
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14:04 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/volgograd-1896099538.html
В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате
В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате - РИА Новости, 13.09.2023
В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате
Mercedes-Benz сбил насмерть 14-летнего подростка, который на самокате пересекал проезжую часть в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:04
2023-09-13T14:04
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Mercedes-Benz сбил насмерть 14-летнего подростка, который на самокате пересекал проезжую часть в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области в Telegram-канале. По данным ведомства, в среду около 12.00 (совпадает с мск) в центре Волгограда 65-летний водитель Mercedes-Benz сбил 14-летнего мальчика, который ехал через проезжую часть на самокате. "От полученных травм ребенок скончался", - сообщили в полиции.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате

В Волгограде автомобиль насмерть сбил 14-летнего подростка на самокате

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramВодитель автомобиля Mercedes-Benz насмерть сбил подростка на самокате в Волгограде
Водитель автомобиля Mercedes-Benz насмерть сбил подростка на самокате в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Водитель автомобиля Mercedes-Benz насмерть сбил подростка на самокате в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Mercedes-Benz сбил насмерть 14-летнего подростка, который на самокате пересекал проезжую часть в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области в Telegram-канале.
По данным ведомства, в среду около 12.00 (совпадает с мск) в центре Волгограда 65-летний водитель Mercedes-Benz сбил 14-летнего мальчика, который ехал через проезжую часть на самокате.
"От полученных травм ребенок скончался", - сообщили в полиции.
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