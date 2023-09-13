https://ria.ru/20230913/volgograd-1896099538.html
В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате
В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате - РИА Новости, 13.09.2023
В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате
Mercedes-Benz сбил насмерть 14-летнего подростка, который на самокате пересекал проезжую часть в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:04
2023-09-13T14:04
2023-09-13T14:04
происшествия
волгоград
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896098593_89:0:1632:868_1920x0_80_0_0_d18fd13dedb17c814a5cc4c7c4f31489.jpg
ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Mercedes-Benz сбил насмерть 14-летнего подростка, который на самокате пересекал проезжую часть в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области в Telegram-канале. По данным ведомства, в среду около 12.00 (совпадает с мск) в центре Волгограда 65-летний водитель Mercedes-Benz сбил 14-летнего мальчика, который ехал через проезжую часть на самокате. "От полученных травм ребенок скончался", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20230907/taksist-1894838755.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896098593_475:0:1632:868_1920x0_80_0_0_0f41b5573b6d30e8a11ff36e5f4b3516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на самокате
В Волгограде автомобиль насмерть сбил 14-летнего подростка на самокате