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США внимательно следят за визитом лидера КНДР в Россию, заявил Кирби

США внимательно следят за визитом лидера КНДР в Россию, заявил Кирби - РИА Новости, 13.09.2023

США внимательно следят за визитом лидера КНДР в Россию, заявил Кирби

США пристально следят за визитом лидера КНДР в РФ, готовы принять меры в ответ на любое соглашение о военном сотрудничестве между странами, заявил на брифинге в РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:49

2023-09-13T21:49

2023-09-13T21:49

россия

сша

джон кирби

ким чен ын

владимир путин

вэф-2023

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США пристально следят за визитом лидера КНДР в РФ, готовы принять меры в ответ на любое соглашение о военном сотрудничестве между странами, заявил на брифинге в среду представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы следим за этим очень пристально", - сказал Кирби. "Если они решат продвинуться с каким-либо соглашением по оружию, мы очевидно предпримем надлежащие меры... очевидно будут последствия для Северной Кореи как со стороны США, так и мирового сообщества". "Мы очевидно озабочены любым растущим оборонным взаимодействием между Северной Кореей и Россией", - подчеркнул представитель Белого дома. Комментируя, прошедшие в среду переговоры лидеров РФ и КНДР, Кирби указал: "это две страны, которые не сильно ладят с другими странами и не имеют большого доверия и уверенности друг в друге". Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.

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россия, сша, джон кирби, ким чен ын, владимир путин, вэф-2023