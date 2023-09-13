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США внимательно следят за визитом лидера КНДР в Россию, заявил Кирби
США внимательно следят за визитом лидера КНДР в Россию, заявил Кирби - РИА Новости, 13.09.2023
США внимательно следят за визитом лидера КНДР в Россию, заявил Кирби
США пристально следят за визитом лидера КНДР в РФ, готовы принять меры в ответ на любое соглашение о военном сотрудничестве между странами, заявил на брифинге в РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:49
2023-09-13T21:49
2023-09-13T21:49
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джон кирби
ким чен ын
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США пристально следят за визитом лидера КНДР в РФ, готовы принять меры в ответ на любое соглашение о военном сотрудничестве между странами, заявил на брифинге в среду представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы следим за этим очень пристально", - сказал Кирби. "Если они решат продвинуться с каким-либо соглашением по оружию, мы очевидно предпримем надлежащие меры... очевидно будут последствия для Северной Кореи как со стороны США, так и мирового сообщества". "Мы очевидно озабочены любым растущим оборонным взаимодействием между Северной Кореей и Россией", - подчеркнул представитель Белого дома. Комментируя, прошедшие в среду переговоры лидеров РФ и КНДР, Кирби указал: "это две страны, которые не сильно ладят с другими странами и не имеют большого доверия и уверенности друг в друге". Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия, сша, джон кирби, ким чен ын, владимир путин, вэф-2023
Россия, США, Джон Кирби, Ким Чен Ын, Владимир Путин, ВЭФ-2023
США внимательно следят за визитом лидера КНДР в Россию, заявил Кирби
Кирби: США внимательно следят за визитом лидера КНДР в РФ
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США пристально следят за визитом лидера КНДР в РФ, готовы принять меры в ответ на любое соглашение о военном сотрудничестве между странами, заявил на брифинге в среду представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы следим за этим очень пристально", - сказал Кирби.
США перед визитом Ким Чен Ына в Россию призвали КНДР не поставлять оружие
"Если они решат продвинуться с каким-либо соглашением по оружию, мы очевидно предпримем надлежащие меры... очевидно будут последствия для Северной Кореи как со стороны США, так и мирового сообщества". "Мы очевидно озабочены любым растущим оборонным взаимодействием между Северной Кореей и Россией", - подчеркнул представитель Белого дома.
Комментируя, прошедшие в среду переговоры лидеров РФ и КНДР, Кирби указал: "это две страны, которые не сильно ладят с другими странами и не имеют большого доверия и уверенности друг в друге".
Лидер КНДР Ким Чен Ын
прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным
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