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Ким Чен Ын интересовался медициной и образованием в России, заявил Песков

Ким Чен Ын интересовался медициной и образованием в России, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын интересовался медициной и образованием в России, заявил Песков

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным интересовался медициной, образованием и другими гуманитарными сферами, заявил... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:47

2023-09-13T17:47

2023-09-13T17:54

россия

дмитрий песков

ким чен ын

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным интересовался медициной, образованием и другими гуманитарными сферами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Живо интересовался лидер северной Кореи нашей медициной, тоже сотрудничество в этой области представляет большой интерес. Сотрудничество в сфере образования и другие темы, связанные с гуманитарными сферами", - сказал Песков журналистам, говоря о прошедших переговорах России и КНДР.

россия

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2023

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россия, дмитрий песков, ким чен ын, владимир путин