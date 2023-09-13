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Ким Чен Ын интересовался медициной и образованием в России, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2023
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17:47 13.09.2023 (обновлено: 17:54 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/vizit-1896174997.html
Ким Чен Ын интересовался медициной и образованием в России, заявил Песков
Ким Чен Ын интересовался медициной и образованием в России, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын интересовался медициной и образованием в России, заявил Песков
Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным интересовался медициной, образованием и другими гуманитарными сферами, заявил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:47
2023-09-13T17:54
россия
дмитрий песков
ким чен ын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным интересовался медициной, образованием и другими гуманитарными сферами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Живо интересовался лидер северной Кореи нашей медициной, тоже сотрудничество в этой области представляет большой интерес. Сотрудничество в сфере образования и другие темы, связанные с гуманитарными сферами", - сказал Песков журналистам, говоря о прошедших переговорах России и КНДР.
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россия, дмитрий песков, ким чен ын, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын интересовался медициной и образованием в России, заявил Песков

Песков: Ким Чен Ын интересовался медициной, образованием и другими сферами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Ким Чен Ын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным интересовался медициной, образованием и другими гуманитарными сферами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Живо интересовался лидер северной Кореи нашей медициной, тоже сотрудничество в этой области представляет большой интерес. Сотрудничество в сфере образования и другие темы, связанные с гуманитарными сферами", - сказал Песков журналистам, говоря о прошедших переговорах России и КНДР.
В особое время: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выходит из вагона поезда на станции Хасан в Приморском крае

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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1 из 13
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой Министерства природных ресурсов и экологии Александром Козловым в Приморском крае

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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2 из 13
© Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время встречи в Приморском крае

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© Пресс-служба главы Минприроды РФ
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3 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
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4 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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6 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

За результатами визита обещают пристально следить в США.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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8 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
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9 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
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10 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

 Маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон КНДР и министр обороны КНДР Кан Сун Нам на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
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11 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
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12 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
1 из 13

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
2 из 13

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
3 из 13

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 13

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 13

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
6 из 13

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
7 из 13

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
8 из 13

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 13

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 13

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 13

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 13

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
РоссияДмитрий ПесковКим Чен ЫнВладимир Путин
 
 
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