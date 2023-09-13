https://ria.ru/20230913/vizit-1896078790.html

Ким Чен Ын заявил о визите в Россию на фоне борьбы прогресса и реакции

Ким Чен Ын заявил о визите в Россию на фоне борьбы прогресса и реакции - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын заявил о визите в Россию на фоне борьбы прогресса и реакции

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию проходит на фоне "противоборства прогресса и реакции". РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:42

2023-09-13T12:42

2023-09-13T12:46

россия

ким чен ын

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию проходит на фоне "противоборства прогресса и реакции". "Наш нынешний визит проходит в тот период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией, справедливостью и несправедливостью, а процесс многополярности мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил", - сказал он в ходе обеда с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230913/kndr-1896072523.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ким чен ын, владимир путин