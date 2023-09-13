https://ria.ru/20230913/vizit-1896078790.html
Ким Чен Ын заявил о визите в Россию на фоне борьбы прогресса и реакции
Ким Чен Ын заявил о визите в Россию на фоне борьбы прогресса и реакции - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил о визите в Россию на фоне борьбы прогресса и реакции
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию проходит на фоне "противоборства прогресса и реакции". РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:42
2023-09-13T12:42
2023-09-13T12:46
россия
ким чен ын
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию проходит на фоне "противоборства прогресса и реакции". "Наш нынешний визит проходит в тот период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией, справедливостью и несправедливостью, а процесс многополярности мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил", - сказал он в ходе обеда с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230913/kndr-1896072523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ким чен ын, владимир путин
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын заявил о визите в Россию на фоне борьбы прогресса и реакции
Ким Чен Ын заявил, что его визит в РФ проходит в борьбе прогресса и реакции
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию проходит на фоне "противоборства прогресса и реакции".
"Наш нынешний визит проходит в тот период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией, справедливостью и несправедливостью, а процесс многополярности мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил", - сказал он в ходе обеда с президентом РФ Владимиром Путиным.
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