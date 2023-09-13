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Власти Венгрии поприветствовали слова Путина о событиях 1956 года - РИА Новости, 13.09.2023
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20:14 13.09.2023 (обновлено: 22:40 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/vengriya-1896206405.html
Власти Венгрии поприветствовали слова Путина о событиях 1956 года
Власти Венгрии поприветствовали слова Путина о событиях 1956 года - РИА Новости, 13.09.2023
Власти Венгрии поприветствовали слова Путина о событиях 1956 года
Венгрия приветствовала заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой, заявил глава... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:14
2023-09-13T22:40
в мире
венгрия
будапешт
россия
владимир путин
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БУДАПЕШТ, 13 сен — РИА Новости. Венгрия приветствовала заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой, заявил глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, его транслировал телеканал М1."Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году", — сказал он.Накануне Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, назвал ввод СССР войск в Будапешт и Прагу в 1956 и 1968 годах ошибочным. По его словам, внешняя политика не должна идти в явном противоречии с интересами других народов. При этом именно на эти грабли сейчас наступают ведущие западные страны, отметил российский лидер.
https://ria.ru/20230602/vengriya-1875705785.html
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в мире, венгрия, будапешт, россия, владимир путин, вэф-2023
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Власти Венгрии поприветствовали слова Путина о событиях 1956 года

Венгрия приветствовала слова Путина об ошибочности ввода СССР войск в Прагу

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Будапешт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 13 сен — РИА Новости. Венгрия приветствовала заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой, заявил глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, его транслировал телеканал М1.
"Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году", — сказал он.
Накануне Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, назвал ввод СССР войск в Будапешт и Прагу в 1956 и 1968 годах ошибочным. По его словам, внешняя политика не должна идти в явном противоречии с интересами других народов. При этом именно на эти грабли сейчас наступают ведущие западные страны, отметил российский лидер.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан
2 июня, 10:38
 
В миреВенгрияБудапештРоссияВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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