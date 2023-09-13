https://ria.ru/20230913/vengriya-1895985494.html

Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев

Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев - РИА Новости, 13.09.2023

Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев

Венгрия не собирается выдавать Украине военнообязанных беженцев и передавать данные о них, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T01:05

2023-09-13T01:05

2023-09-13T01:05

в мире

украина

венгрия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821646834_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_ddf4191f6a5e13af01ef6f12c18e9969.jpg

БУДАПЕШТ, 13 сен - РИА Новости. Венгрия не собирается выдавать Украине военнообязанных беженцев и передавать данные о них, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен. "Мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине. Каждый прибывающий в Венгрию с Украины - свободный человек, который может свободно решать, оставаться здесь, ехать дальше на Запад или - если решит - возвращаться", - приводит слова Шемьена портал ATV. "Каждый беженец с Украины в безопасности. Ни его, ни его данные мы не выдадим!" - добавил он. Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. В МВД Австрии, напротив, заявили, что страна не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230828/peregovory-1892702917.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, владимир зеленский