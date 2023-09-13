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Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев - РИА Новости, 13.09.2023
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01:05 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/vengriya-1895985494.html
Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев
Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев - РИА Новости, 13.09.2023
Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев
Венгрия не собирается выдавать Украине военнообязанных беженцев и передавать данные о них, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T01:05
2023-09-13T01:05
в мире
украина
венгрия
владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 13 сен - РИА Новости. Венгрия не собирается выдавать Украине военнообязанных беженцев и передавать данные о них, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен. "Мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине. Каждый прибывающий в Венгрию с Украины - свободный человек, который может свободно решать, оставаться здесь, ехать дальше на Запад или - если решит - возвращаться", - приводит слова Шемьена портал ATV. "Каждый беженец с Украины в безопасности. Ни его, ни его данные мы не выдадим!" - добавил он. Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. В МВД Австрии, напротив, заявили, что страна не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина, венгрия, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский
Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев

Вице-премьер: Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев и их данные

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 13 сен - РИА Новости. Венгрия не собирается выдавать Украине военнообязанных беженцев и передавать данные о них, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен.
«
"Мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине. Каждый прибывающий в Венгрию с Украины - свободный человек, который может свободно решать, оставаться здесь, ехать дальше на Запад или - если решит - возвращаться", - приводит слова Шемьена портал ATV.
"Каждый беженец с Украины в безопасности. Ни его, ни его данные мы не выдадим!" - добавил он.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. В МВД Австрии, напротив, заявили, что страна не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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