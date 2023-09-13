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Названо самое полезное варенье - РИА Новости, 13.09.2023
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02:20 13.09.2023 (обновлено: 10:55 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/varene-1895981282.html
Названо самое полезное варенье
Названо самое полезное варенье - РИА Новости, 13.09.2023
Названо самое полезное варенье
Варенье домашнего приготовления превосходит магазинное как минимум по четырем параметрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T02:20
2023-09-13T10:55
общество
россия
ирина бережная
еда
варенье
здоровье
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Варенье домашнего приготовления превосходит магазинное как минимум по четырем параметрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.На предприятиях пищевой промышленности ягоды и фрукты варят очень долго, чтобы получить продукт длительного хранения, отметила она.&quot;ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это нужно, чтобы они дольше хранились, чтобы они были безопасными для широкого круга покупателей&quot;, — уточнила Бережная.Однако у такого способа обработки плодов есть существенный недостаток, предупредила она."Сильная термическая обработка "убивает" все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом", — пояснила диетолог.В домашнем варенье сохраняется больше полезных веществ, особенно это касается "пятиминуток", которые стоят на плите совсем недолго, добавила Бережная. По ее словам, такое лакомство превосходит фабричную продукцию как минимум по четырем параметрам: по содержанию витаминов, антиоксидантов и клетчатки, а также по вкусу."Сейчас люди делают варенье-"пятиминутку". В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус", — перечислила Бережная.Все это позволяет считать домашнюю "пятиминутку" самым полезным вареньем, заключила диетолог.
https://rsport.ria.ru/20230831/ezhevika-1893246212.html
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общество, россия, ирина бережная, еда, варенье, здоровье
Общество, Россия, Ирина Бережная, Еда, Варенье, Здоровье
Названо самое полезное варенье

Диетолог Бережная назвала варенье-пятиминутку самым полезным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВаренье
Варенье - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Варенье. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Варенье домашнего приготовления превосходит магазинное как минимум по четырем параметрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.
На предприятиях пищевой промышленности ягоды и фрукты варят очень долго, чтобы получить продукт длительного хранения, отметила она.
«

"ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это нужно, чтобы они дольше хранились, чтобы они были безопасными для широкого круга покупателей", — уточнила Бережная.

Однако у такого способа обработки плодов есть существенный недостаток, предупредила она.
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"Сильная термическая обработка "убивает" все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом", — пояснила диетолог.
В домашнем варенье сохраняется больше полезных веществ, особенно это касается "пятиминуток", которые стоят на плите совсем недолго, добавила Бережная. По ее словам, такое лакомство превосходит фабричную продукцию как минимум по четырем параметрам: по содержанию витаминов, антиоксидантов и клетчатки, а также по вкусу.
"Сейчас люди делают варенье-"пятиминутку". В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус", — перечислила Бережная.
Все это позволяет считать домашнюю "пятиминутку" самым полезным вареньем, заключила диетолог.
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