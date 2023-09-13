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"Последний шанс". В США предупредили Украину, что ее ждет в Одессе - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:32 13.09.2023 (обновлено: 23:37 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896224139.html
"Последний шанс". В США предупредили Украину, что ее ждет в Одессе
"Последний шанс". В США предупредили Украину, что ее ждет в Одессе - РИА Новости, 13.09.2023
"Последний шанс". В США предупредили Украину, что ее ждет в Одессе
Российская армия при необходимости способна дойти до Одессы, что будет решающим моментом для Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T23:32
2023-09-13T23:37
специальная военная операция на украине
украина
одесса
россия
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская армия при необходимости способна дойти до Одессы, что будет решающим моментом для Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт до того, как Россия реально вступит в бой, возьмет Одессу и заберет у Украины доступ к Черному морю, отрезая страну от него. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс", — считает он.В США уже не раз высказывалось мнение о риске потери Одессы из-за нежелания киевских властей пойти на переговоры, однако к этим словам никто не прислушался, добавил экс-разведчик."С тех пор все поменялось. Я даже не уверен, что Россия даст Украине этот последний шанс. Это политическое решение в той же степени, что и военное, поэтому мы не знаем, как закончится этот конфликт", — отметил Риттер.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895638130.html
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украина, одесса, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесса, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Последний шанс". В США предупредили Украину, что ее ждет в Одессе

Риттер: подход ВС РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы огневой поддержки ВС России
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская армия при необходимости способна дойти до Одессы, что будет решающим моментом для Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
"Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт до того, как Россия реально вступит в бой, возьмет Одессу и заберет у Украины доступ к Черному морю, отрезая страну от него. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс", — считает он.
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В США уже не раз высказывалось мнение о риске потери Одессы из-за нежелания киевских властей пойти на переговоры, однако к этим словам никто не прислушался, добавил экс-разведчик.
"С тех пор все поменялось. Я даже не уверен, что Россия даст Украине этот последний шанс. Это политическое решение в той же степени, что и военное, поэтому мы не знаем, как закончится этот конфликт", — отметил Риттер.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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