https://ria.ru/20230913/ukraina-1896192080.html

Гутерреш высказался о перспективе мирных переговоров по Украине

Гутерреш высказался о перспективе мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 13.09.2023

Гутерреш высказался о перспективе мирных переговоров по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пока ситуация далека от мирных переговоров по Украине. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:55

2023-09-13T18:55

2023-09-13T19:05

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владимир зеленский

дмитрий песков

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пока ситуация далека от мирных переговоров по Украине.Ему задали вопрос, может ли нахождение лидеров в стенах ООН на неделе высокого уровня продвинуть ситуацию с урегулированием конфликта на Украине."Я был бы рад иметь шанс быть посредником для проведения мирных переговоров, но я думаю, мы далеки от того, чтобы это было возможным", - сказала Гутерреш."Мы продолжаем настаивать на мире", - добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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