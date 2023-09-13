"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Оскорбительные высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Пекина возмутили пользователей Сети из Китая, чьи комментарии приводит ИноСМИ.
Накануне он заявил, что КНР и Индия не показали значительного научного прогресса и что "IQ этих стран весьма низок".
"Забавно, и без того не слишком выдающийся IQ Украины упал окончательно", — написал пользователь Хэн Гэ.
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"Ха-ха, Украина рассчитывала, что если ее немного побьют, то весь мир безоговорочно поможет ей. Ну и кто тут дурак? С чего нам вам помогать?" — сыронизировал юзер Цао Шу.
"У Зеленского, похоже, трудности с американским финансированием", — предположил Ми Сюн Мао.
"Будучи пушечным мясом для США, Украина все еще считает себя очень умной. Рыдаю от смеха, ха-ха", — добавил пользователь CD.
"Раньше я думал, что глупеешь только от любви. Оказывается, военный конфликт тоже понижает IQ. Вероятно, Подоляк в шоке, он слишком напуган бомбежкой", — написал Чжунго Чжунго.
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"То, что сказал советник главы офиса президента Украины Подоляк неправильно. Да и зачем говорить это сейчас? Украинское правительство, в том числе Зеленский, являются поистине типичными примерами низкого IQ. Старая поговорка гласит: "Неверно выбранный генерал может уничтожить армию", — подытожил пользователь.
Пекин после оскорбительных высказываний Подоляка уже потребовал от Киева разъяснений.
По мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, эти высказывания говорят о том, что перед лицом неминуемого военного и политического банкротства украинская власть начинает полностью терять самообладание.