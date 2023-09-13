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"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 13.09.2023 (обновлено: 18:14 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896176436.html
"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка
"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка - РИА Новости, 13.09.2023
"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка
Оскорбительные высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Пекина возмутили пользователей Сети из Китая, чьи комментарии... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:53
2023-09-13T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
пекин
михаил подоляк
василий небензя
оон
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Оскорбительные высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Пекина возмутили пользователей Сети из Китая, чьи комментарии приводит ИноСМИ.Накануне он заявил, что КНР и Индия не показали значительного научного прогресса и что "IQ этих стран весьма низок"."Забавно, и без того не слишком выдающийся IQ Украины упал окончательно", — написал пользователь Хэн Гэ.&quot;Ха-ха, Украина рассчитывала, что если ее немного побьют, то весь мир безоговорочно поможет ей. Ну и кто тут дурак? С чего нам вам помогать?&quot; — сыронизировал юзер Цао Шу."У Зеленского, похоже, трудности с американским финансированием", — предположил Ми Сюн Мао."Будучи пушечным мясом для США, Украина все еще считает себя очень умной. Рыдаю от смеха, ха-ха", — добавил пользователь CD."Раньше я думал, что глупеешь только от любви. Оказывается, военный конфликт тоже понижает IQ. Вероятно, Подоляк в шоке, он слишком напуган бомбежкой", — написал Чжунго Чжунго.&quot;То, что сказал советник главы офиса президента Украины Подоляк неправильно. Да и зачем говорить это сейчас? Украинское правительство, в том числе Зеленский, являются поистине типичными примерами низкого IQ. Старая поговорка гласит: &quot;Неверно выбранный генерал может уничтожить армию&quot;, — подытожил пользователь.Пекин после оскорбительных высказываний Подоляка уже потребовал от Киева разъяснений.По мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, эти высказывания говорят о том, что перед лицом неминуемого военного и политического банкротства украинская власть начинает полностью терять самообладание.
https://ria.ru/20230913/slova-1896104776.html
https://ria.ru/20230912/kritika-1895961166.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230806/podolyak-1888423075.html
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в мире, украина, китай, пекин, михаил подоляк, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Пекин, Михаил Подоляк, Василий Небензя, ООН

"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Оскорбительные высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Пекина возмутили пользователей Сети из Китая, чьи комментарии приводит ИноСМИ.
Накануне он заявил, что КНР и Индия не показали значительного научного прогресса и что "IQ этих стран весьма низок".
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"Забавно, и без того не слишком выдающийся IQ Украины упал окончательно", — написал пользователь Хэн Гэ.
«

"Ха-ха, Украина рассчитывала, что если ее немного побьют, то весь мир безоговорочно поможет ей. Ну и кто тут дурак? С чего нам вам помогать?" — сыронизировал юзер Цао Шу.

"У Зеленского, похоже, трудности с американским финансированием", — предположил Ми Сюн Мао.
"Будучи пушечным мясом для США, Украина все еще считает себя очень умной. Рыдаю от смеха, ха-ха", — добавил пользователь CD.
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"Раньше я думал, что глупеешь только от любви. Оказывается, военный конфликт тоже понижает IQ. Вероятно, Подоляк в шоке, он слишком напуган бомбежкой", — написал Чжунго Чжунго.
«

"То, что сказал советник главы офиса президента Украины Подоляк неправильно. Да и зачем говорить это сейчас? Украинское правительство, в том числе Зеленский, являются поистине типичными примерами низкого IQ. Старая поговорка гласит: "Неверно выбранный генерал может уничтожить армию", — подытожил пользователь.

Пекин после оскорбительных высказываний Подоляка уже потребовал от Киева разъяснений.
По мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, эти высказывания говорят о том, что перед лицом неминуемого военного и политического банкротства украинская власть начинает полностью терять самообладание.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайПекинМихаил ПодолякВасилий НебензяООН
 
 
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