https://ria.ru/20230913/ukraina-1896176436.html

"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка

"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка - РИА Новости, 13.09.2023

"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка

Оскорбительные высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Пекина возмутили пользователей Сети из Китая, чьи комментарии... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:53

2023-09-13T17:53

2023-09-13T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

китай

пекин

михаил подоляк

василий небензя

оон

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Оскорбительные высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Пекина возмутили пользователей Сети из Китая, чьи комментарии приводит ИноСМИ.Накануне он заявил, что КНР и Индия не показали значительного научного прогресса и что "IQ этих стран весьма низок"."Забавно, и без того не слишком выдающийся IQ Украины упал окончательно", — написал пользователь Хэн Гэ."Ха-ха, Украина рассчитывала, что если ее немного побьют, то весь мир безоговорочно поможет ей. Ну и кто тут дурак? С чего нам вам помогать?" — сыронизировал юзер Цао Шу."У Зеленского, похоже, трудности с американским финансированием", — предположил Ми Сюн Мао."Будучи пушечным мясом для США, Украина все еще считает себя очень умной. Рыдаю от смеха, ха-ха", — добавил пользователь CD."Раньше я думал, что глупеешь только от любви. Оказывается, военный конфликт тоже понижает IQ. Вероятно, Подоляк в шоке, он слишком напуган бомбежкой", — написал Чжунго Чжунго."То, что сказал советник главы офиса президента Украины Подоляк неправильно. Да и зачем говорить это сейчас? Украинское правительство, в том числе Зеленский, являются поистине типичными примерами низкого IQ. Старая поговорка гласит: "Неверно выбранный генерал может уничтожить армию", — подытожил пользователь.Пекин после оскорбительных высказываний Подоляка уже потребовал от Киева разъяснений.По мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, эти высказывания говорят о том, что перед лицом неминуемого военного и политического банкротства украинская власть начинает полностью терять самообладание.

https://ria.ru/20230913/slova-1896104776.html

https://ria.ru/20230912/kritika-1895961166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230806/podolyak-1888423075.html

украина

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пекин

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в мире, украина, китай, пекин, михаил подоляк, василий небензя, оон