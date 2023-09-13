https://ria.ru/20230913/ukraina-1896146903.html

"Их уничтожат". В США ужаснулись тому, что Россия подготовила ВСУ на фронте

"Их уничтожат". В США ужаснулись тому, что Россия подготовила ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.09.2023

"Их уничтожат". В США ужаснулись тому, что Россия подготовила ВСУ на фронте

Российские средства ПВО уничтожат любые самолеты, которые США отправят в зону боевых действий на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:25

2023-09-13T16:25

2023-09-13T17:03

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

вооруженные силы украины

нато

центральное разведывательное управление (цру)

f-16

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожат любые самолеты, которые США отправят в зону боевых действий на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на Youtube-канале Стивена Гарднера."У России самая усовершенствованная, самая развитая система ПВО в мире. С США невозможно сравнивать, у них нет ничего подобного! Это означает, что если наши самолеты там окажутся, то их просто собьют. И неважно, сколько мы их отправим. Они будут попросту уничтожены, так что нам стоит прекращать фантазировать", — призвал Джонсон.По его словам, попытки ВСУ подготовиться к продолжению контрнаступления не имеют смысла."У них недостаточно вооружения, у них заканчиваются солдаты, погода скоро обернется против них, и у них нет боевой авиации", — резюмировал эксперт.В середине августа высокопоставленный представитель администрации Белого дома сообщил РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у противника техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. По словам президента Владимира Путина, если Украина получит указанные самолеты, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты их поражения.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896078265.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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украина, сша, россия, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), f-16