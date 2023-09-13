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СБУ обвинила руководство военно-врачебной комиссии из-за фальшивых справок
СБУ обвинила руководство военно-врачебной комиссии из-за фальшивых справок - РИА Новости, 13.09.2023
СБУ обвинила руководство военно-врачебной комиссии из-за фальшивых справок
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила в Telegram-канале, что предъявила обвинение в служебном подлоге руководству военно-врачебной комиссии в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:48
2023-09-13T15:48
2023-09-13T15:48
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила в Telegram-канале, что предъявила обвинение в служебном подлоге руководству военно-врачебной комиссии в Одесской области, подозреваемые оформляли фальшивые медицинские справки, свидетельствующие якобы о тяжелых заболеваниях у призывников. "Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией Украины ликвидировало масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области. В результате комплексных мероприятий на сделке разоблачено все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий, действовавшее в составе преступной группы", - говорится в сообщении спецслужбы. По данным следствия, подозреваемые оформляли фальшивые медицинские справки, свидетельствующие якобы о тяжелых заболеваниях у призывников. Стоимость такого документа составляла от 7 до 10 тысяч долларов. Как утверждает СБУ, председателю и двум секретарям районной военно-врачебной комиссии предъявлено обвинение по статье "Служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц". Кроме того, служба безопасности предъявила обвинение по статье "Уклонение от призыва на военную службу" пятерым мужчинам, которые пытались воспользоваться вышеуказанными услугами.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесская область, украина, служба безопасности украины
В мире, Одесская область, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ обвинила руководство военно-врачебной комиссии из-за фальшивых справок
СБУ задержала руководство военно-врачебной комиссии за выдачу фальшивых справок
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила в Telegram-канале
, что предъявила обвинение в служебном подлоге руководству военно-врачебной комиссии в Одесской области, подозреваемые оформляли фальшивые медицинские справки, свидетельствующие якобы о тяжелых заболеваниях у призывников.
«
"Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией Украины ликвидировало масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области. В результате комплексных мероприятий на сделке разоблачено все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий, действовавшее в составе преступной группы", - говорится в сообщении спецслужбы.
По данным следствия, подозреваемые оформляли фальшивые медицинские справки, свидетельствующие якобы о тяжелых заболеваниях у призывников. Стоимость такого документа составляла от 7 до 10 тысяч долларов.
Как утверждает СБУ, председателю и двум секретарям районной военно-врачебной комиссии предъявлено обвинение по статье "Служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц".
Кроме того, служба безопасности предъявила обвинение по статье "Уклонение от призыва на военную службу" пятерым мужчинам, которые пытались воспользоваться вышеуказанными услугами.
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