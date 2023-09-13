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СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов - РИА Новости, 13.09.2023
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15:07 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html
СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов
СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов - РИА Новости, 13.09.2023
СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов
Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщило в среду издание Idnes. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:07
2023-09-13T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщило в среду издание Idnes. "Чехия не будет выдавать Украине мужчин (граждан Украины), уклоняющихся от службы в ВСУ, поскольку она (Чехия) связана европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам", - говорится в сообщении. При этом ситуация зависит от каждого конкретного случая, уточнил пресс-секретарь минюста Владимир Ржепка. "Однако в каждом конкретном случае все зависело бы не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы могли бы подать запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Ржепка тому же изданию. Об отсутствии подобных запросов сообщил Idnes пресс-секретарь генпрокуратуры Чехии Петр Малы. "В общих чертах мы можем лишь констатировать, что запросы украинской юстиции, направленные в Чехию, не касались мужчин (граждан Украины - ред.) мобилизационного возраста, которые могли бы совершить уголовное преступление тем, что скрылись бы за границей от воинской или иной подобной обязанности", - сказал Малы. По данным МВД, в настоящее время в Чехии проживают около 360 тысяч граждан Украины, из них около 280 тысяч - женщины и дети.
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894794545.html
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в мире, чехия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов

Idnes: Чехия не будет выдавать украинцев, подлежащих мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКостел святого Микулаша на Малой Стране в Праге
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщило в среду издание Idnes.
"Чехия не будет выдавать Украине мужчин (граждан Украины), уклоняющихся от службы в ВСУ, поскольку она (Чехия) связана европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам", - говорится в сообщении.
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При этом ситуация зависит от каждого конкретного случая, уточнил пресс-секретарь минюста Владимир Ржепка. "Однако в каждом конкретном случае все зависело бы не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы могли бы подать запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Ржепка тому же изданию.
Об отсутствии подобных запросов сообщил Idnes пресс-секретарь генпрокуратуры Чехии Петр Малы. "В общих чертах мы можем лишь констатировать, что запросы украинской юстиции, направленные в Чехию, не касались мужчин (граждан Украины - ред.) мобилизационного возраста, которые могли бы совершить уголовное преступление тем, что скрылись бы за границей от воинской или иной подобной обязанности", - сказал Малы.
По данным МВД, в настоящее время в Чехии проживают около 360 тысяч граждан Украины, из них около 280 тысяч - женщины и дети.
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