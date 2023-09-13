https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html

СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов

СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов - РИА Новости, 13.09.2023

СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов

Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщило в среду издание Idnes. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:07

2023-09-13T15:07

2023-09-13T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

чехия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152417/87/1524178716_37:0:3678:2048_1920x0_80_0_0_809a32f54599af2496c7a880ed1cc844.jpg

ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщило в среду издание Idnes. "Чехия не будет выдавать Украине мужчин (граждан Украины), уклоняющихся от службы в ВСУ, поскольку она (Чехия) связана европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам", - говорится в сообщении. При этом ситуация зависит от каждого конкретного случая, уточнил пресс-секретарь минюста Владимир Ржепка. "Однако в каждом конкретном случае все зависело бы не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы могли бы подать запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Ржепка тому же изданию. Об отсутствии подобных запросов сообщил Idnes пресс-секретарь генпрокуратуры Чехии Петр Малы. "В общих чертах мы можем лишь констатировать, что запросы украинской юстиции, направленные в Чехию, не касались мужчин (граждан Украины - ред.) мобилизационного возраста, которые могли бы совершить уголовное преступление тем, что скрылись бы за границей от воинской или иной подобной обязанности", - сказал Малы. По данным МВД, в настоящее время в Чехии проживают около 360 тысяч граждан Украины, из них около 280 тысяч - женщины и дети.

https://ria.ru/20230907/ukraina-1894794545.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894499285.html

чехия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр