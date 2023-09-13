https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html
СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов
СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов - РИА Новости, 13.09.2023
СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов
Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщило в среду издание Idnes. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:07
2023-09-13T15:07
2023-09-13T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152417/87/1524178716_37:0:3678:2048_1920x0_80_0_0_809a32f54599af2496c7a880ed1cc844.jpg
ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщило в среду издание Idnes. "Чехия не будет выдавать Украине мужчин (граждан Украины), уклоняющихся от службы в ВСУ, поскольку она (Чехия) связана европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам", - говорится в сообщении. При этом ситуация зависит от каждого конкретного случая, уточнил пресс-секретарь минюста Владимир Ржепка. "Однако в каждом конкретном случае все зависело бы не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы могли бы подать запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Ржепка тому же изданию. Об отсутствии подобных запросов сообщил Idnes пресс-секретарь генпрокуратуры Чехии Петр Малы. "В общих чертах мы можем лишь констатировать, что запросы украинской юстиции, направленные в Чехию, не касались мужчин (граждан Украины - ред.) мобилизационного возраста, которые могли бы совершить уголовное преступление тем, что скрылись бы за границей от воинской или иной подобной обязанности", - сказал Малы. По данным МВД, в настоящее время в Чехии проживают около 360 тысяч граждан Украины, из них около 280 тысяч - женщины и дети.
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894794545.html
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894499285.html
чехия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152417/87/1524178716_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_7bd9c8533f105ee6eaeb7822cea6f923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов
Idnes: Чехия не будет выдавать украинцев, подлежащих мобилизации
ПРАГА, 13 сен – РИА Новости.
Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщило в среду издание Idnes
.
"Чехия не будет выдавать Украине мужчин (граждан Украины), уклоняющихся от службы в ВСУ, поскольку она (Чехия) связана европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам", - говорится в сообщении.
Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста
При этом ситуация зависит от каждого конкретного случая, уточнил пресс-секретарь минюста Владимир Ржепка. "Однако в каждом конкретном случае все зависело бы не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы могли бы подать запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Ржепка тому же изданию.
Об отсутствии подобных запросов сообщил Idnes пресс-секретарь генпрокуратуры Чехии Петр Малы. "В общих чертах мы можем лишь констатировать, что запросы украинской юстиции, направленные в Чехию, не касались мужчин (граждан Украины - ред.) мобилизационного возраста, которые могли бы совершить уголовное преступление тем, что скрылись бы за границей от воинской или иной подобной обязанности", - сказал Малы.
По данным МВД, в настоящее время в Чехии проживают около 360 тысяч граждан Украины, из них около 280 тысяч - женщины и дети.
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных