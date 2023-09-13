https://ria.ru/20230913/ukraina-1896121383.html
На сессии Генассамблеи ООН планируют обсуждать не только Украину
На сессии Генассамблеи ООН планируют обсуждать не только Украину - РИА Новости, 13.09.2023
На сессии Генассамблеи ООН планируют обсуждать не только Украину
Предстоящая неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН будет посвящена не только обсуждению ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:02
2023-09-13T15:02
2023-09-13T15:08
украина
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генеральная ассамблея оон
специальная военная операция на украине
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ООН, 13 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Предстоящая неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН будет посвящена не только обсуждению ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости председатель сессии Дэннис Фрэнсис.Он напомнил, что неделя высокого уровня проводится ежегодно. По словам Фрэнсиса, она является возможностью для глав государств и правительств приехать в Нью-Йорк, в штаб-квартиру ООН, чтобы обсудить глобальные события в сфере политики, в области развития, безопасности, изменения климата и других вопросов. "Она не касается, как таковая, событий в какой-то конкретной стране", - подчеркнул Фрэнсис."Не сомневаюсь, что многие главы государств и правительств будут держать в голове то, что происходит на Украине, и что, вероятно, даже в их заявлениях они могут коснуться событий "на земле" и своей политики в отношении этого театра боевых действий. Но она не будет как таковая об Украине", - подчеркнул он.По мнению Фрэнсиса, неделя высокого уровня - это процесс, который "живет своей собственной жизнью". "ООН, конечно, внимательно следит за тем, что происходит "на земле". Но этот процесс в данный момент происходит между самими ключевыми игроками", - добавил он.Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230912/oon-1895943770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оон, генеральная ассамблея оон, в мире, нью-йорк (город), ситуация в днр и лнр
Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Специальная военная операция на Украине, В мире, Нью-Йорк (город), Ситуация в ДНР и ЛНР
На сессии Генассамблеи ООН планируют обсуждать не только Украину
Фрэнсис: неделю высокого уровня Генассамблеи ООН посвятят не только Украине
ООН, 13 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Предстоящая неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН будет посвящена не только обсуждению ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости председатель сессии Дэннис Фрэнсис.
Он напомнил, что неделя высокого уровня проводится ежегодно. По словам Фрэнсиса, она является возможностью для глав государств и правительств приехать в Нью-Йорк
, в штаб-квартиру ООН, чтобы обсудить глобальные события в сфере политики, в области развития, безопасности, изменения климата и других вопросов. "Она не касается, как таковая, событий в какой-то конкретной стране", - подчеркнул Фрэнсис.
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"Не сомневаюсь, что многие главы государств и правительств будут держать в голове то, что происходит на Украине, и что, вероятно, даже в их заявлениях они могут коснуться событий "на земле" и своей политики в отношении этого театра боевых действий. Но она не будет как таковая об Украине", - подчеркнул он.
По мнению Фрэнсиса, неделя высокого уровня - это процесс, который "живет своей собственной жизнью". "ООН, конечно, внимательно следит за тем, что происходит "на земле". Но этот процесс в данный момент происходит между самими ключевыми игроками", - добавил он.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров
.
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