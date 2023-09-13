https://ria.ru/20230913/ukraina-1896096344.html

Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой

Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой - РИА Новости, 13.09.2023

Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой

Солдаты ВСУ рассказали о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелой ситуации из-за превосходства вооруженных сил в воздухе, пишет Washington... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:52

2023-09-13T13:52

2023-09-13T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

владимир путин

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нато

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Солдаты ВСУ рассказали о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелой ситуации из-за превосходства вооруженных сил в воздухе, пишет Washington Post."По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины, включая ограниченные системы противовоздушной обороны и гораздо меньшее количество истребителей, чем у Москвы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Россия активно использует два вида оружия: самоподрывающиеся ударные дроны и авиационные бомбы повышенной точности.По словам украинского военного эксперта Алексея Мельника, тяжелая железная конструкция авиабомб затрудняет их перехват, поскольку ракеты ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Эта характеристика и их огромное количество представляют собой проблему, добавил он."Воздушные угрозы еще больше осложнили попытку Украины штурмовать территорию в Запорожской области", — написали журналисты.Кроме того, украинские военные признали эффективность "Ланцетов" против Bradley. Как отметил командующий БМП с позывным Француз, количество атак с использованием этих дронов за последний месяц возросло. Он уточнил, что хотя Bradley и защищены от некоторых мин и ракет, беспилотники представляют угрозу другого характера."Если вы выезжаете в дневное время суток, они (российские силы. — Прим. ред. ) могут атаковать транспортные средства с помощью двух-трех "Ланцетов". Если он (дрон. — Прим. ред.) попадет в моторный отсек, это его (транспорт. — Прим. ред.) убивает. Это сжигает броню", — добавил военный.Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896078265.html

https://ria.ru/20230913/nato-1896030890.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896021043.html

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в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, москва, нато