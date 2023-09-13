Рейтинг@Mail.ru
Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 13.09.2023 (обновлено: 15:08 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896096344.html
Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой
Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой - РИА Новости, 13.09.2023
Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой
Солдаты ВСУ рассказали о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелой ситуации из-за превосходства вооруженных сил в воздухе, пишет Washington... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:52
2023-09-13T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
украина
москва
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Солдаты ВСУ рассказали о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелой ситуации из-за превосходства вооруженных сил в воздухе, пишет Washington Post."По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины, включая ограниченные системы противовоздушной обороны и гораздо меньшее количество истребителей, чем у Москвы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Россия активно использует два вида оружия: самоподрывающиеся ударные дроны и авиационные бомбы повышенной точности.По словам украинского военного эксперта Алексея Мельника, тяжелая железная конструкция авиабомб затрудняет их перехват, поскольку ракеты ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Эта характеристика и их огромное количество представляют собой проблему, добавил он."Воздушные угрозы еще больше осложнили попытку Украины штурмовать территорию в Запорожской области", — написали журналисты.Кроме того, украинские военные признали эффективность "Ланцетов" против Bradley. Как отметил командующий БМП с позывным Француз, количество атак с использованием этих дронов за последний месяц возросло. Он уточнил, что хотя Bradley и защищены от некоторых мин и ракет, беспилотники представляют угрозу другого характера.&quot;Если вы выезжаете в дневное время суток, они (российские силы. — Прим. ред. ) могут атаковать транспортные средства с помощью двух-трех &quot;Ланцетов&quot;. Если он (дрон. — Прим. ред.) попадет в моторный отсек, это его (транспорт. — Прим. ред.) убивает. Это сжигает броню&quot;, — добавил военный.Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896078265.html
https://ria.ru/20230913/nato-1896030890.html
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896021043.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, москва, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва, НАТО
Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой

WP: ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию из-за превосходства России в воздухе

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Солдаты ВСУ рассказали о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелой ситуации из-за превосходства вооруженных сил в воздухе, пишет Washington Post.

"По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины, включая ограниченные системы противовоздушной обороны и гораздо меньшее количество истребителей, чем у Москвы", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Уязвимое место. Украине указали на "секретное оружие" Путина
Вчера, 12:42
В статье отмечается, что Россия активно использует два вида оружия: самоподрывающиеся ударные дроны и авиационные бомбы повышенной точности.

По словам украинского военного эксперта Алексея Мельника, тяжелая железная конструкция авиабомб затрудняет их перехват, поскольку ракеты ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Эта характеристика и их огромное количество представляют собой проблему, добавил он.
"Воздушные угрозы еще больше осложнили попытку Украины штурмовать территорию в Запорожской области", — написали журналисты.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Большие проблемы. В США ужаснулись маневрами НАТО в Черном море
Вчера, 09:58
Кроме того, украинские военные признали эффективность "Ланцетов" против Bradley. Как отметил командующий БМП с позывным Француз, количество атак с использованием этих дронов за последний месяц возросло. Он уточнил, что хотя Bradley и защищены от некоторых мин и ракет, беспилотники представляют угрозу другого характера.
«

"Если вы выезжаете в дневное время суток, они (российские силы. — Прим. ред. ) могут атаковать транспортные средства с помощью двух-трех "Ланцетов". Если он (дрон. — Прим. ред.) попадет в моторный отсек, это его (транспорт. — Прим. ред.) убивает. Это сжигает броню", — добавил военный.

Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.

По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Два исхода. Ответ Путина Вашингтону о Зеленском поразил китайцев
Вчера, 09:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала