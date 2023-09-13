Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой
WP: ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию из-за превосходства России в воздухе
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Солдаты ВСУ рассказали о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелой ситуации из-за превосходства вооруженных сил в воздухе, пишет Washington Post.
"По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины, включая ограниченные системы противовоздушной обороны и гораздо меньшее количество истребителей, чем у Москвы", — говорится в публикации.
"По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины, включая ограниченные системы противовоздушной обороны и гораздо меньшее количество истребителей, чем у Москвы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Россия активно использует два вида оружия: самоподрывающиеся ударные дроны и авиационные бомбы повышенной точности.
По словам украинского военного эксперта Алексея Мельника, тяжелая железная конструкция авиабомб затрудняет их перехват, поскольку ракеты ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Эта характеристика и их огромное количество представляют собой проблему, добавил он.
По словам украинского военного эксперта Алексея Мельника, тяжелая железная конструкция авиабомб затрудняет их перехват, поскольку ракеты ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Эта характеристика и их огромное количество представляют собой проблему, добавил он.
"Воздушные угрозы еще больше осложнили попытку Украины штурмовать территорию в Запорожской области", — написали журналисты.
Кроме того, украинские военные признали эффективность "Ланцетов" против Bradley. Как отметил командующий БМП с позывным Француз, количество атак с использованием этих дронов за последний месяц возросло. Он уточнил, что хотя Bradley и защищены от некоторых мин и ракет, беспилотники представляют угрозу другого характера.
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"Если вы выезжаете в дневное время суток, они (российские силы. — Прим. ред. ) могут атаковать транспортные средства с помощью двух-трех "Ланцетов". Если он (дрон. — Прим. ред.) попадет в моторный отсек, это его (транспорт. — Прим. ред.) убивает. Это сжигает броню", — добавил военный.
Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.