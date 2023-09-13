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Берлин передал Киеву еще 20 БМП Marder - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 13.09.2023 (обновлено: 13:53 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896090743.html
Берлин передал Киеву еще 20 БМП Marder
Берлин передал Киеву еще 20 БМП Marder - РИА Новости, 13.09.2023
Берлин передал Киеву еще 20 БМП Marder
Германия передала за неделю Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами, доведя общее число поставленных Берлином машин этого типа до 60, следует из обновленного... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:22
2023-09-13T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Германия передала за неделю Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами, доведя общее число поставленных Берлином машин этого типа до 60, следует из обновленного списка военной помощи Киеву, опубликованного на сайте правительства ФРГ.Кроме того, за неделю Украина получила от Германии две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.Помимо этого, Киеву передали материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов, систему спутникового наблюдения Satcom, две мобильные антенны и 10 систем обнаружения беспилотников.Германия также передала 14 различных грузовых автомобилей, пять прицепов, три машины скорой помощи и 1,5 миллиона патронов для стрелкового оружия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
Берлин передал Киеву еще 20 БМП Marder

Германия передала Украине еще 20 БМП Marder, боеприпасы и беспилотники

© AP Photo / Michael SohnНемецкий бронетранспортер Marder
Немецкий бронетранспортер Marder - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий бронетранспортер Marder. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Германия передала за неделю Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами, доведя общее число поставленных Берлином машин этого типа до 60, следует из обновленного списка военной помощи Киеву, опубликованного на сайте правительства ФРГ.
Кроме того, за неделю Украина получила от Германии две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.
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Помимо этого, Киеву передали материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов, систему спутникового наблюдения Satcom, две мобильные антенны и 10 систем обнаружения беспилотников.
Германия также передала 14 различных грузовых автомобилей, пять прицепов, три машины скорой помощи и 1,5 миллиона патронов для стрелкового оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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