https://ria.ru/20230913/ukraina-1896090743.html

Берлин передал Киеву еще 20 БМП Marder

Берлин передал Киеву еще 20 БМП Marder - РИА Новости, 13.09.2023

Берлин передал Киеву еще 20 БМП Marder

Германия передала за неделю Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами, доведя общее число поставленных Берлином машин этого типа до 60, следует из обновленного... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:22

2023-09-13T13:22

2023-09-13T13:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Германия передала за неделю Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами, доведя общее число поставленных Берлином машин этого типа до 60, следует из обновленного списка военной помощи Киеву, опубликованного на сайте правительства ФРГ.Кроме того, за неделю Украина получила от Германии две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.Помимо этого, Киеву передали материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов, систему спутникового наблюдения Satcom, две мобильные антенны и 10 систем обнаружения беспилотников.Германия также передала 14 различных грузовых автомобилей, пять прицепов, три машины скорой помощи и 1,5 миллиона патронов для стрелкового оружия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, вооруженные силы украины