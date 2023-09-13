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Уязвимое место. Украине указали на "секретное оружие" Путина - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 13.09.2023 (обновлено: 14:11 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896078265.html
Уязвимое место. Украине указали на "секретное оружие" Путина
Уязвимое место. Украине указали на "секретное оружие" Путина - РИА Новости, 13.09.2023
Уязвимое место. Украине указали на "секретное оружие" Путина
У президента России Владимира Путина есть "секретное оружие", позволяющее ему противостоять западным странам, пишет Foreign Affairs. "Безразличие и нетерпение... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:42
2023-09-13T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
европа
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть "секретное оружие", позволяющее ему противостоять западным странам, пишет Foreign Affairs. "Безразличие и нетерпение Запада — главное оружие Путина в этом военном конфликте", — говорится в публикации. В статье отмечается, что спонсорам все сложнее поддерживать Киев при отсутствии быстрых результатов на передовой. "В условиях, когда конфликт затягивается, Киев вынужден адаптировать свой посыл западной общественности. &lt;…&gt; Ему нужно объяснять концепцию затяжного конфликта, который сейчас остается единственным залогом выживания Украины", — считает автор. Он напоминает, что скоро в Европе и США начнутся предвыборные кампании, а у Киева мало рычагов влияния на внутреннюю политику своих партнеров."Если Соединенные Штаты и другие члены НАТО потеряют терпение, Кремль вполне может объявить СВО стратегическим триумфом", — заключает издание. Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке президента России Владимира Путина, то, в каком положении находятся ВСУ, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230913/nato-1896030890.html
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в мире, киев, украина, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Уязвимое место. Украине указали на "секретное оружие" Путина

FA: главным оружием Путина на Украине стало нетерпение и безразличие Запада

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть "секретное оружие", позволяющее ему противостоять западным странам, пишет Foreign Affairs.

"Безразличие и нетерпение Запада — главное оружие Путина в этом военном конфликте", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что спонсорам все сложнее поддерживать Киев при отсутствии быстрых результатов на передовой.
"В условиях, когда конфликт затягивается, Киев вынужден адаптировать свой посыл западной общественности. <…> Ему нужно объяснять концепцию затяжного конфликта, который сейчас остается единственным залогом выживания Украины", — считает автор.

Он напоминает, что скоро в Европе и США начнутся предвыборные кампании, а у Киева мало рычагов влияния на внутреннюю политику своих партнеров.
"Если Соединенные Штаты и другие члены НАТО потеряют терпение, Кремль вполне может объявить СВО стратегическим триумфом", — заключает издание.

Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
По оценке президента России Владимира Путина, то, в каком положении находятся ВСУ, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЕвропаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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