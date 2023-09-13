Уязвимое место. Украине указали на "секретное оружие" Путина
FA: главным оружием Путина на Украине стало нетерпение и безразличие Запада
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть "секретное оружие", позволяющее ему противостоять западным странам, пишет Foreign Affairs.
"Безразличие и нетерпение Запада — главное оружие Путина в этом военном конфликте", — говорится в публикации.
"Безразличие и нетерпение Запада — главное оружие Путина в этом военном конфликте", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что спонсорам все сложнее поддерживать Киев при отсутствии быстрых результатов на передовой.
"В условиях, когда конфликт затягивается, Киев вынужден адаптировать свой посыл западной общественности. <…> Ему нужно объяснять концепцию затяжного конфликта, который сейчас остается единственным залогом выживания Украины", — считает автор.
Он напоминает, что скоро в Европе и США начнутся предвыборные кампании, а у Киева мало рычагов влияния на внутреннюю политику своих партнеров.
Он напоминает, что скоро в Европе и США начнутся предвыборные кампании, а у Киева мало рычагов влияния на внутреннюю политику своих партнеров.
"Если Соединенные Штаты и другие члены НАТО потеряют терпение, Кремль вполне может объявить СВО стратегическим триумфом", — заключает издание.
Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
По оценке президента России Владимира Путина, то, в каком положении находятся ВСУ, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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