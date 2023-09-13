https://ria.ru/20230913/ukraina-1896021043.html

Два исхода. Ответ Путина Вашингтону о Зеленском поразил китайцев

Два исхода. Ответ Путина Вашингтону о Зеленском поразил китайцев - РИА Новости, 13.09.2023

Два исхода. Ответ Путина Вашингтону о Зеленском поразил китайцев

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали президента России Владимира Путина, который предложил Вашингтону повлиять на украинские власти, чтобы те... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:23

2023-09-13T09:23

2023-09-13T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

владимир зеленский

нато

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали президента России Владимира Путина, который предложил Вашингтону повлиять на украинские власти, чтобы те отменили запрет на переговоры о мире с Россией."Без разрешения Байдена Зеленский не осмелился инициировать прекращение огня", — написал один из комментаторов."Соединенные Штаты всегда будут рассматривать Россию как врага", — поддержал другой. "США и Европа скоро заставят Украину уступить территорию в обмен на перемирие", — отметил третий. "Путин очень рассудителен", — поделился мнением еще один пользователь. "В конце концов Украина будет истощена. Тогда возможны два исхода: НАТО либо рухнет, либо откажется от Украины", — заключили читатели. В конце прошлой недели госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам, но Россия, по его словам, такой готовности якобы не выражает. В Кремле это утверждение назвали несоответствующим действительности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что это именно украинская сторона покинула стол переговоров. Россия же, добавил он, открыта для диалога, но с учетом тех условий, что сложились после марта прошлого года.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230913/putin-1895969224.html

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в мире, владимир путин, владимир зеленский, нато, украина, россия, вооруженные силы украины