https://ria.ru/20230913/ukraina-1896021043.html
Два исхода. Ответ Путина Вашингтону о Зеленском поразил китайцев
Два исхода. Ответ Путина Вашингтону о Зеленском поразил китайцев - РИА Новости, 13.09.2023
Два исхода. Ответ Путина Вашингтону о Зеленском поразил китайцев
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали президента России Владимира Путина, который предложил Вашингтону повлиять на украинские власти, чтобы те... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:23
2023-09-13T09:23
2023-09-13T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
владимир зеленский
нато
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали президента России Владимира Путина, который предложил Вашингтону повлиять на украинские власти, чтобы те отменили запрет на переговоры о мире с Россией."Без разрешения Байдена Зеленский не осмелился инициировать прекращение огня", — написал один из комментаторов."Соединенные Штаты всегда будут рассматривать Россию как врага", — поддержал другой. "США и Европа скоро заставят Украину уступить территорию в обмен на перемирие", — отметил третий. "Путин очень рассудителен", — поделился мнением еще один пользователь. "В конце концов Украина будет истощена. Тогда возможны два исхода: НАТО либо рухнет, либо откажется от Украины", — заключили читатели. В конце прошлой недели госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам, но Россия, по его словам, такой готовности якобы не выражает. В Кремле это утверждение назвали несоответствующим действительности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что это именно украинская сторона покинула стол переговоров. Россия же, добавил он, открыта для диалога, но с учетом тех условий, что сложились после марта прошлого года.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Два исхода. Ответ Путина Вашингтону о Зеленском поразил китайцев
Читатели Гуаньча поддержали слова Путина на ВЭФ про переговоры с Зеленским