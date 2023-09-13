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В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру - РИА Новости, 13.09.2023
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07:21 13.09.2023 (обновлено: 11:12 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896003829.html
В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру
В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру - РИА Новости, 13.09.2023
В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру
В Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:21
2023-09-13T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
измаильский район
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале."Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели тушат пожар", — говорится в публикации.Кипер уточнил, что речь идет об Измаильском районе области.Ночью в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги.Кроме того, ночью издание "Общественное" сообщало о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896002596.html
одесская область
измаильский район
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в мире, одесская область, измаильский район, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Измаильский район, Украина, Вооруженные силы РФ
В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру

Глава ОВА Кипер: в Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру

© Фото : Силы обороны ЮгаПовреждения в результате взрыва в Одесской области. 13 сентября 2023
Повреждения в результате взрыва в Одесской области. 13 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Силы обороны Юга
Повреждения в результате взрыва в Одесской области. 13 сентября 2023
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.
«
"Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели тушат пожар", — говорится в публикации.
Кипер уточнил, что речь идет об Измаильском районе области.
Ночью в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги.
Кроме того, ночью издание "Общественное" сообщало о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины.
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Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьИзмаильский районУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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