https://ria.ru/20230913/ukraina-1895990917.html

Гагин рассказал, как Киев агитирует женщин идти в ВСУ

Гагин рассказал, как Киев агитирует женщин идти в ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023

Гагин рассказал, как Киев агитирует женщин идти в ВСУ

Из-за больших потерь вооруженных сил Украины киевский режим агитирует участвовать в боевых действиях женщин, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T03:37

2023-09-13T03:37

2023-09-13T04:42

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киев

ян гагин

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Из-за больших потерь вооруженных сил Украины киевский режим агитирует участвовать в боевых действиях женщин, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, последние решения украинского режима - начать призывать людей с психическими заболеваниями, а также инвалидов и ранее не годных к службе в условиях военного времени лиц. "И появилась новая тенденция на Украине: запустили рекламную кампанию по призыву женщин на военную службу. Это касается не только женщин, которые имеют военно-учетные специальности, такие как врачи, например, - это касается в принципе женщин. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях", - рассказал Гагин. Кроме того, "наметилась тенденция высылки из европейских стран, которые устали любить украинцев и содержать украинских беженцев", отметил он. "Прежде всего мужчин, за счет которых Украина желает пополнить ряды своих вооруженных сил", - уточнил собеседник агентства. Во вторник президент РФ Владимир Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что только за время своего контрнаступления, которое началось 4 июня, войска Украины потеряли 71,5 тысячи личного состава.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1895988605.html

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в мире, украина, киев, ян гагин