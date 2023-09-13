https://ria.ru/20230913/ukraina-1895986258.html

"Оно обречено": в США высказались о решении Байдена по Украине

"Оно обречено": в США высказались о решении Байдена по Украине - РИА Новости, 13.09.2023

"Оно обречено": в США высказались о решении Байдена по Украине

Вмешательство США в конфликт на Украине, движимое скрытыми амбициями политических элит, войдет в историю как несправедливая интервенция, заявила в своей статье... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T01:25

2023-09-13T01:25

2023-09-13T03:31

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вмешательство США в конфликт на Украине, движимое скрытыми амбициями политических элит, войдет в историю как несправедливая интервенция, заявила в своей статье в American Thinker Виктория Уайт Бергер."Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией. У США уже было подобное во Вьетнаме…", — пишет автор статьи.Решения Байдена о помощи Киеву, пишет Бергер, привели ко многим односторонним военным, финансовым и чисто политическим действиям. При этом вмешательство в украинский вопрос оправдывается огромным количеством новостных экспертов, в то время как главным намерением Байдена остается стремление скрыть свои "преступные и аморальные действия", включая махинации с украинской Burisma, считает Берргер.Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров его сыну Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала несколько электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписку якобы нашлиу Хантера Байдена на ноутбуке, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20230913/soyuz-1895985754.html

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в мире, сша, украина, джо байден