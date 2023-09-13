"Оно обречено": в США высказались о решении Байдена по Украине
AT: вмешательство США на Украину запомнится как несправедливая интервенция
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вмешательство США в конфликт на Украине, движимое скрытыми амбициями политических элит, войдет в историю как несправедливая интервенция, заявила в своей статье в American Thinker Виктория Уайт Бергер.
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"Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией. У США уже было подобное во Вьетнаме…", — пишет автор статьи.
Решения Байдена о помощи Киеву, пишет Бергер, привели ко многим односторонним военным, финансовым и чисто политическим действиям. При этом вмешательство в украинский вопрос оправдывается огромным количеством новостных экспертов, в то время как главным намерением Байдена остается стремление скрыть свои "преступные и аморальные действия", включая махинации с украинской Burisma, считает Берргер.
Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров его сыну Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала несколько электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписку якобы нашлиу Хантера Байдена на ноутбуке, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.