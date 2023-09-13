Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась об учениях НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 13.09.2023 (обновлено: 09:47 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ucheniya-1896028220.html
Захарова высказалась об учениях НАТО в Балтийском море
Захарова высказалась об учениях НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 13.09.2023
Захарова высказалась об учениях НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море превращают регион в место геополитического противостояния, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:39
2023-09-13T09:47
балтийское море
нато
россия
мария захарова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Учения НАТО в Балтийском море превращают регион в место геополитического противостояния, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Еще один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в еще один регион геополитического противостояния", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что учения НАТО в Балтийском море "еще раз подтверждают, что НАТО - это агрессивная военная организация", которая "постоянно находится в поиске врагов, чтобы оправдать свое существование, многомиллиардные закупки и абсолютную неразбериху на Банковой и странные взаимоотношения с Западом".
https://ria.ru/20230612/ucheniya-1877588346.html
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтийское море, нато, россия, мария захарова, в мире
Балтийское море, НАТО, Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова высказалась об учениях НАТО в Балтийском море

Захарова: учения НАТО в Балтийском море превращают регион в место противостояния

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Учения НАТО в Балтийском море превращают регион в место геополитического противостояния, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Еще один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в еще один регион геополитического противостояния", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что учения НАТО в Балтийском море "еще раз подтверждают, что НАТО - это агрессивная военная организация", которая "постоянно находится в поиске врагов, чтобы оправдать свое существование, многомиллиардные закупки и абсолютную неразбериху на Банковой и странные взаимоотношения с Западом".
Истребители ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Политологи назвали крупные учения НАТО Air Defender сигналом для России
12 июня, 06:10
 
Балтийское мореНАТОРоссияМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала