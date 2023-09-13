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Захарова высказалась об учениях НАТО в Балтийском море
Захарова высказалась об учениях НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 13.09.2023
Захарова высказалась об учениях НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море превращают регион в место геополитического противостояния, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:39
2023-09-13T09:39
2023-09-13T09:47
балтийское море
нато
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Учения НАТО в Балтийском море превращают регион в место геополитического противостояния, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Еще один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в еще один регион геополитического противостояния", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что учения НАТО в Балтийском море "еще раз подтверждают, что НАТО - это агрессивная военная организация", которая "постоянно находится в поиске врагов, чтобы оправдать свое существование, многомиллиардные закупки и абсолютную неразбериху на Банковой и странные взаимоотношения с Западом".
https://ria.ru/20230612/ucheniya-1877588346.html
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балтийское море, нато, россия, мария захарова, в мире
Балтийское море, НАТО, Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова высказалась об учениях НАТО в Балтийском море
Захарова: учения НАТО в Балтийском море превращают регион в место противостояния