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В Ленинградской области женщина убила мужа и ранила сына - РИА Новости, 13.09.2023
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15:09 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/ubiystvo-1896123381.html
В Ленинградской области женщина убила мужа и ранила сына
В Ленинградской области женщина убила мужа и ранила сына - РИА Новости, 13.09.2023
В Ленинградской области женщина убила мужа и ранила сына
Жительница Ленинградской области подозревается в убийстве мужа, которого она, предположительно, ударила ножом, и покушении на убийство несовершеннолетнего сына, РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:09
2023-09-13T15:09
происшествия
ленинградская область
россия
гатчина
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Жительница Ленинградской области подозревается в убийстве мужа, которого она, предположительно, ударила ножом, и покушении на убийство несовершеннолетнего сына, получившего ранение в шею, сообщило региональное управление СК РФ. "Следствием установлено, что 13 сентября… в квартире по улице Куприна в городе Гатчина… подозреваемая нанесла своему супругу 1972 года рождения удар ножом в шею, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия, а также удар ножом в шею своему сыну, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении. Как отмечают в СУСК по Ленобласти, ребенку удалось выбежать из квартиры, ему оказана медпомощь. Женщина задержана, уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Как уточняет прокуратура региона, которая контролирует ход расследования, подозреваемая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20230912/pamyatniki-1895877241.html
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ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, гатчина, следственный комитет россии (ск рф), убийство
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Гатчина, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство
В Ленинградской области женщина убила мужа и ранила сына

В Ленинградской области состоящая на учете в психдиспансере женщина убила мужа

© Фото : Столичный СК/TelegramАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Столичный СК/Telegram
Автомобиль СК России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Жительница Ленинградской области подозревается в убийстве мужа, которого она, предположительно, ударила ножом, и покушении на убийство несовершеннолетнего сына, получившего ранение в шею, сообщило региональное управление СК РФ.
"Следствием установлено, что 13 сентября… в квартире по улице Куприна в городе Гатчина… подозреваемая нанесла своему супругу 1972 года рождения удар ножом в шею, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия, а также удар ножом в шею своему сыну, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в СУСК по Ленобласти, ребенку удалось выбежать из квартиры, ему оказана медпомощь.
Женщина задержана, уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство.
Как уточняет прокуратура региона, которая контролирует ход расследования, подозреваемая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияГатчинаСледственный комитет России (СК РФ)Убийство
 
 
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