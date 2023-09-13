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Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых в Турции - РИА Новости, 13.09.2023
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Туризм
 
18:00 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/turtsiya-1896177927.html
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых в Турции
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых в Турции - РИА Новости, 13.09.2023
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых в Турции
С окончанием высокого летнего сезона турецкие отели начинают снижать цены, по информации туроператоров, скидки достигают 10-25 процентов, сообщает RTN. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:00
2023-09-13T18:00
туризм
новости - туризм
турция
египет
coral travel
tez tour
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С окончанием высокого летнего сезона турецкие отели начинают снижать цены, по информации туроператоров, скидки достигают 10-25 процентов, сообщает RTN.Однако акции проходят не на все даты и не во всех гостиницах. Кроме того, начало сентября считается в Турции еще "летом", и заметное снижение начинается лишь с конца месяца."Снижение не превышает 10-25 процентов. Мы рассчитываем, что политика отелей подстегнет спрос, время в конце сентября и в октябре подходит самой разной аудитории – семьям с детьми, пожилым людям и молодежи", – сказал RTN заместитель генерального директора компании Tez Tour Владимир Каганер.По информации туроператора, большинство отелей снизили стоимость размещения на 10-15 процентов. Путевка на одного человека при размещении в двухместном номере на 8 дней/7 ночей обойдется 75-80 тысяч рублей.В компании Coral Travel размещение в отелях класса люкс стартует от 150 тысяч рублей на человека. Так, тур на неделю в конце сентября с размещением в двухместном номере с перелетом, трансфером и страховкой в пятерке стоит от 150 тысяч рублей."Турция – лидер осеннего спроса. Средняя продолжительность – 9 ночей, при этом более 80 процентов туристов выбирают отели пять звезд и выше. Больше всего востребованы гостиницы, где работают детские клубы с нашей фирменной концепцией Coral Sun Family Club", – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.По статистике сети агентств "Магазин горящих путевок", средняя цена недельного отдыха в Турции сейчас составляет 164 тысяч рублей на одного, 175 тысяч – на двоих. Для сравнения, Египет чуть дешевле: 119 тысяч и 163 тысячи соответственно.
https://ria.ru/20230913/sankt-peterburg-1895939454.html
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новости - туризм, турция, египет, coral travel, tez tour, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Coral Travel, Tez Tour, Отдых на море, куда можно лететь
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых в Турции

Туроператоры: с окончанием сезона турецкие отели снизили цены на 10-25 процентов

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С окончанием высокого летнего сезона турецкие отели начинают снижать цены, по информации туроператоров, скидки достигают 10-25 процентов, сообщает RTN.
Однако акции проходят не на все даты и не во всех гостиницах. Кроме того, начало сентября считается в Турции еще "летом", и заметное снижение начинается лишь с конца месяца.
"Снижение не превышает 10-25 процентов. Мы рассчитываем, что политика отелей подстегнет спрос, время в конце сентября и в октябре подходит самой разной аудитории – семьям с детьми, пожилым людям и молодежи", – сказал RTN заместитель генерального директора компании Tez Tour Владимир Каганер.
По информации туроператора, большинство отелей снизили стоимость размещения на 10-15 процентов. Путевка на одного человека при размещении в двухместном номере на 8 дней/7 ночей обойдется 75-80 тысяч рублей.
В компании Coral Travel размещение в отелях класса люкс стартует от 150 тысяч рублей на человека. Так, тур на неделю в конце сентября с размещением в двухместном номере с перелетом, трансфером и страховкой в пятерке стоит от 150 тысяч рублей.
"Турция – лидер осеннего спроса. Средняя продолжительность – 9 ночей, при этом более 80 процентов туристов выбирают отели пять звезд и выше. Больше всего востребованы гостиницы, где работают детские клубы с нашей фирменной концепцией Coral Sun Family Club", – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.
По статистике сети агентств "Магазин горящих путевок", средняя цена недельного отдыха в Турции сейчас составляет 164 тысяч рублей на одного, 175 тысяч – на двоих. Для сравнения, Египет чуть дешевле: 119 тысяч и 163 тысячи соответственно.
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