Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых в Турции
Туроператоры: с окончанием сезона турецкие отели снизили цены на 10-25 процентов
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С окончанием высокого летнего сезона турецкие отели начинают снижать цены, по информации туроператоров, скидки достигают 10-25 процентов, сообщает RTN.
Однако акции проходят не на все даты и не во всех гостиницах. Кроме того, начало сентября считается в Турции еще "летом", и заметное снижение начинается лишь с конца месяца.
"Снижение не превышает 10-25 процентов. Мы рассчитываем, что политика отелей подстегнет спрос, время в конце сентября и в октябре подходит самой разной аудитории – семьям с детьми, пожилым людям и молодежи", – сказал RTN заместитель генерального директора компании Tez Tour Владимир Каганер.
По информации туроператора, большинство отелей снизили стоимость размещения на 10-15 процентов. Путевка на одного человека при размещении в двухместном номере на 8 дней/7 ночей обойдется 75-80 тысяч рублей.
В компании Coral Travel размещение в отелях класса люкс стартует от 150 тысяч рублей на человека. Так, тур на неделю в конце сентября с размещением в двухместном номере с перелетом, трансфером и страховкой в пятерке стоит от 150 тысяч рублей.
"Турция – лидер осеннего спроса. Средняя продолжительность – 9 ночей, при этом более 80 процентов туристов выбирают отели пять звезд и выше. Больше всего востребованы гостиницы, где работают детские клубы с нашей фирменной концепцией Coral Sun Family Club", – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.
По статистике сети агентств "Магазин горящих путевок", средняя цена недельного отдыха в Турции сейчас составляет 164 тысяч рублей на одного, 175 тысяч – на двоих. Для сравнения, Египет чуть дешевле: 119 тысяч и 163 тысячи соответственно.