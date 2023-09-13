https://ria.ru/20230913/turtsiya-1896139470.html

В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек

В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек - РИА Новости, 13.09.2023

В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек

Около 300 рабочих находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, есть пострадавшие, передал телеканал A Haber со ссылкой на губернатора провинции... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:58

2023-09-13T15:58

2023-09-13T16:01

в мире

турция

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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Около 300 рабочих находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, есть пострадавшие, передал телеканал A Haber со ссылкой на губернатора провинции Османа Хаджибекташиоглу. Обрушение произошло на шахте в провинции Зонгулдак на севере Турции, на место выехали спасатели и медики, передал ранее телеканал TRT haber. "Внутри 280 человек, 4 человека пострадали. Один спасся живым. Один человек тяжело ранен. Слышны голоса двух человек. К спасательной операции приступила группа из 75 человек", - привел телеканал слова Хаджибекташиоглу.

https://ria.ru/20230805/tolchok-1888338537.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция