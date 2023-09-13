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В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек - РИА Новости, 13.09.2023
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15:58 13.09.2023 (обновлено: 16:01 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/turtsiya-1896139470.html
В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек
В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек - РИА Новости, 13.09.2023
В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек
Около 300 рабочих находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, есть пострадавшие, передал телеканал A Haber со ссылкой на губернатора провинции... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:58
2023-09-13T16:01
в мире
турция
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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Около 300 рабочих находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, есть пострадавшие, передал телеканал A Haber со ссылкой на губернатора провинции Османа Хаджибекташиоглу. Обрушение произошло на шахте в провинции Зонгулдак на севере Турции, на место выехали спасатели и медики, передал ранее телеканал TRT haber. "Внутри 280 человек, 4 человека пострадали. Один спасся живым. Один человек тяжело ранен. Слышны голоса двух человек. К спасательной операции приступила группа из 75 человек", - привел телеканал слова Хаджибекташиоглу.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек

В турецкой шахте, где было обрушение и пострадали люди, находятся 280 человек

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Около 300 рабочих находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, есть пострадавшие, передал телеканал A Haber со ссылкой на губернатора провинции Османа Хаджибекташиоглу.
Обрушение произошло на шахте в провинции Зонгулдак на севере Турции, на место выехали спасатели и медики, передал ранее телеканал TRT haber.
«
"Внутри 280 человек, 4 человека пострадали. Один спасся живым. Один человек тяжело ранен. Слышны голоса двух человек. К спасательной операции приступила группа из 75 человек", - привел телеканал слова Хаджибекташиоглу.
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