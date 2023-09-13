https://ria.ru/20230913/turtsiya-1896139470.html
В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек
В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек - РИА Новости, 13.09.2023
В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек
Около 300 рабочих находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, есть пострадавшие, передал телеканал A Haber со ссылкой на губернатора провинции... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:58
2023-09-13T15:58
2023-09-13T16:01
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Около 300 рабочих находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, есть пострадавшие, передал телеканал A Haber со ссылкой на губернатора провинции Османа Хаджибекташиоглу. Обрушение произошло на шахте в провинции Зонгулдак на севере Турции, на место выехали спасатели и медики, передал ранее телеканал TRT haber. "Внутри 280 человек, 4 человека пострадали. Один спасся живым. Один человек тяжело ранен. Слышны голоса двух человек. К спасательной операции приступила группа из 75 человек", - привел телеканал слова Хаджибекташиоглу.
https://ria.ru/20230805/tolchok-1888338537.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В Турции произошло обрушение на шахте, где находятся около 300 человек
В турецкой шахте, где было обрушение и пострадали люди, находятся 280 человек