https://ria.ru/20230913/turizm-1896042605.html

Россия ждет от Индии предложений по запуску безвизового группового туризма

Россия ждет от Индии предложений по запуску безвизового группового туризма - РИА Новости, 13.09.2023

Россия ждет от Индии предложений по запуску безвизового группового туризма

Россия ждет от Индии правок и предложений по запуску туристического безвизового группового обмена, надеется подписать соглашение в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:43

2023-09-13T10:43

2023-09-13T10:43

туризм

россия

индия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

вэф-2023

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости/Прайм. Россия ждет от Индии правок и предложений по запуску туристического безвизового группового обмена, надеется подписать соглашение в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Механизм безвизовых соглашений базируется на определенном межправсоглашении между двумя странами. Такое межправсоглашение есть между Россией и Китаем, Россией и Ираном. Мы подготовили такой же проект соглашения с Индией, отправили его на индийскую сторону. Сейчас он проходит процедуру согласования", - сказал Кондратьев. "Понятно, что любое межправсоглашение затрагивает компетенцию не только министерства туризма, но и министерства иностранных дел, министерства экономики. Там есть и вопросы смежные, которые касаются и пограничных служб и так далее. Конечно, это процесс небыстрый. Мы, со своей стороны, стараемся ускорить рассмотрение. Но сейчас ждем определенных правок, предложений от индийской стороны. После этого, надеемся, что в 2024 году мы подпишем межправсоглашение и потихоньку начнем отладку и корректировку безвизового механизма", - добавил он. Собеседник агентства уточнил, что турпоток из Индии в Россию оценивается в 1 миллион человек к концу 2024 - началу 2025 года. Министр экономического развития РФ Максим Решетников в начале августа сообщил, что Россия направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена, идет проработка по дипломатическим каналам. С 1 августа Россия запустила безвизовый групповой туристический обмен с Китаем и Ираном. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230913/turisty-1896011069.html

https://ria.ru/20230907/kitay-1894749379.html

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россия, индия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вэф-2023, новости - туризм