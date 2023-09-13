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Туристы из Евросоюза вошли в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе - РИА Новости, 13.09.2023
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Туризм
 
11:02 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/turisty-1896050182.html
Туристы из Евросоюза вошли в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе
Туристы из Евросоюза вошли в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе - РИА Новости, 13.09.2023
Туристы из Евросоюза вошли в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе
Путешественники из стран ЕС входят в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:02
2023-09-13T11:02
туризм
новости - туризм
россия
китай
вэф-2023
дальневосточный федеральный университет
евросоюз
визы
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Путешественники из стран ЕС входят в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "В топ-5 по въезду (в Россию – ред.) стран по электронной визе, по статистике за август, входят и страны из ЕС", – сообщил он. Кондратьев уточнил, что всего в августе в Россию по электронной визе приехали 30 тысяч иностранных туристов, в том числе 15 тысяч – из Китая. Собеседник агентства напомнил, что на сегодняшний день граждане 55 стран могут оформить электронную визу в Россию. "Причем в этот список мы включили не только наши дружественные страны, но и страны Евросоюза. То есть мы, с точки зрения туризма, не ориентируемся ни на какую политику. Видим большие перспективы и ждем обычных граждан Евросоюза, которые не привязаны к политическим событиям", – сказал Кондратьев. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать на специализированном сайте МИД РФ не позднее четырех дней до визита в Россию. Виза подходит для туристических и деловых поездок. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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новости - туризм, россия, китай, вэф-2023, дальневосточный федеральный университет, евросоюз, визы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, ВЭФ-2023, Дальневосточный федеральный университет, Евросоюз, Визы, Туризм
Туристы из Евросоюза вошли в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе

МЭР: туристы из ЕС входят в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Путешественники из стран ЕС входят в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В топ-5 по въезду (в Россию – ред.) стран по электронной визе, по статистике за август, входят и страны из ЕС", – сообщил он.
Кондратьев уточнил, что всего в августе в Россию по электронной визе приехали 30 тысяч иностранных туристов, в том числе 15 тысяч – из Китая.
Собеседник агентства напомнил, что на сегодняшний день граждане 55 стран могут оформить электронную визу в Россию. "Причем в этот список мы включили не только наши дружественные страны, но и страны Евросоюза. То есть мы, с точки зрения туризма, не ориентируемся ни на какую политику. Видим большие перспективы и ждем обычных граждан Евросоюза, которые не привязаны к политическим событиям", – сказал Кондратьев.
Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать на специализированном сайте МИД РФ не позднее четырех дней до визита в Россию. Виза подходит для туристических и деловых поездок. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
МЭР и МИД обсудят стоимость электронной визы в Россию
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияКитайВЭФ-2023Дальневосточный федеральный университетЕвросоюзВизыТуризм
 
 
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