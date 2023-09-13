https://ria.ru/20230913/turisty-1896050182.html
Туристы из Евросоюза вошли в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе
Туристы из Евросоюза вошли в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе - РИА Новости, 13.09.2023
Туристы из Евросоюза вошли в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе
Путешественники из стран ЕС входят в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:02
2023-09-13T11:02
2023-09-13T11:02
туризм
новости - туризм
россия
китай
вэф-2023
дальневосточный федеральный университет
евросоюз
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888001087_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_21c059b0a3f54f5341c2fad3043f1ba8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Путешественники из стран ЕС входят в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "В топ-5 по въезду (в Россию – ред.) стран по электронной визе, по статистике за август, входят и страны из ЕС", – сообщил он. Кондратьев уточнил, что всего в августе в Россию по электронной визе приехали 30 тысяч иностранных туристов, в том числе 15 тысяч – из Китая. Собеседник агентства напомнил, что на сегодняшний день граждане 55 стран могут оформить электронную визу в Россию. "Причем в этот список мы включили не только наши дружественные страны, но и страны Евросоюза. То есть мы, с точки зрения туризма, не ориентируемся ни на какую политику. Видим большие перспективы и ждем обычных граждан Евросоюза, которые не привязаны к политическим событиям", – сказал Кондратьев. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать на специализированном сайте МИД РФ не позднее четырех дней до визита в Россию. Виза подходит для туристических и деловых поездок. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230913/viza-1896007366.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888001087_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3dacdaf1d7f95a3d33d8f055da085d7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, китай, вэф-2023, дальневосточный федеральный университет, евросоюз, визы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, ВЭФ-2023, Дальневосточный федеральный университет, Евросоюз, Визы, Туризм
Туристы из Евросоюза вошли в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе
МЭР: туристы из ЕС входят в топ-5 по въезду в Россию по электронной визе