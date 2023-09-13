https://ria.ru/20230913/turisty-1896011069.html

Первая безвизовая группа иранских туристов посетит Россию 20 сентября

Первая безвизовая группа иранских туристов посетит Россию 20 сентября - РИА Новости, 13.09.2023

Первая безвизовая группа иранских туристов посетит Россию 20 сентября

Первая тестовая группа туристов из Ирана в рамках безвизового группового обмена приедет в Россию 20 сентября и посетит Северный Кавказ; ожидается, что... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:19

2023-09-13T08:19

2023-09-13T08:19

туризм

иран

россия

северный кавказ

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Первая тестовая группа туристов из Ирана в рамках безвизового группового обмена приедет в Россию 20 сентября и посетит Северный Кавказ; ожидается, что аналогичная группа из РФ может отправиться в эти же даты в Иран, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. "С Ираном у нас тоже с 1 августа запущен безвизовый групповой туристический обмен. Первая группа поедет 20 сентября из Ирана. Она приедет на территорию Северо-Кавказского федерального округа. Это будет бизнес-миссия, которую организует "Кавказ.РФ". Он вывозит представителей туриндустрии на территорию СКФО, и мы решили объединить усилия и тем самым еще и протестировать механизм с первой группой из Ирана", - рассказал Кондратьев. При этом он выразил надежду, что в этих же датах состоится и выезд первой группы туристов из РФ в Иран, уточнив, что это должно произойти до конца сентября. Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/karta-1895456435.html

иран

россия

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иран, россия, северный кавказ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм