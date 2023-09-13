https://ria.ru/20230913/turisty-1896011069.html
Первая безвизовая группа иранских туристов посетит Россию 20 сентября
Первая безвизовая группа иранских туристов посетит Россию 20 сентября - РИА Новости, 13.09.2023
Первая безвизовая группа иранских туристов посетит Россию 20 сентября
Первая тестовая группа туристов из Ирана в рамках безвизового группового обмена приедет в Россию 20 сентября и посетит Северный Кавказ; ожидается, что... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:19
2023-09-13T08:19
2023-09-13T08:19
туризм
иран
россия
северный кавказ
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Первая тестовая группа туристов из Ирана в рамках безвизового группового обмена приедет в Россию 20 сентября и посетит Северный Кавказ; ожидается, что аналогичная группа из РФ может отправиться в эти же даты в Иран, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. "С Ираном у нас тоже с 1 августа запущен безвизовый групповой туристический обмен. Первая группа поедет 20 сентября из Ирана. Она приедет на территорию Северо-Кавказского федерального округа. Это будет бизнес-миссия, которую организует "Кавказ.РФ". Он вывозит представителей туриндустрии на территорию СКФО, и мы решили объединить усилия и тем самым еще и протестировать механизм с первой группой из Ирана", - рассказал Кондратьев. При этом он выразил надежду, что в этих же датах состоится и выезд первой группы туристов из РФ в Иран, уточнив, что это должно произойти до конца сентября. Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/karta-1895456435.html
иран
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, северный кавказ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм
Туризм, Иран, Россия, Северный Кавказ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, Новости - Туризм
Первая безвизовая группа иранских туристов посетит Россию 20 сентября
МЭР: первая группа туристов по безвизу из Ирана приедет в Россию 20 сентября
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Первая тестовая группа туристов из Ирана в рамках безвизового группового обмена приедет в Россию 20 сентября и посетит Северный Кавказ; ожидается, что аналогичная группа из РФ может отправиться в эти же даты в Иран, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
"С Ираном у нас тоже с 1 августа запущен безвизовый групповой туристический обмен. Первая группа поедет 20 сентября из Ирана. Она приедет на территорию Северо-Кавказского федерального округа. Это будет бизнес-миссия, которую организует "Кавказ.РФ". Он вывозит представителей туриндустрии на территорию СКФО, и мы решили объединить усилия и тем самым еще и протестировать механизм с первой группой из Ирана", - рассказал Кондратьев.
При этом он выразил надежду, что в этих же датах состоится и выезд первой группы туристов из РФ в Иран, уточнив, что это должно произойти до конца сентября.
Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году