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МЭР ждет перехода к электронному оформлению безвизовых тургрупп из КНР - РИА Новости, 13.09.2023
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Туризм
 
06:41 13.09.2023 (обновлено: 10:47 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/turgruppy-1895999879.html
МЭР ждет перехода к электронному оформлению безвизовых тургрупп из КНР
МЭР ждет перехода к электронному оформлению безвизовых тургрупп из КНР - РИА Новости, 13.09.2023
МЭР ждет перехода к электронному оформлению безвизовых тургрупп из КНР
Минэкономразвития РФ ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:41
2023-09-13T10:47
туризм
россия
китай
владивосток
технологии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. "Мы со своей стороны тоже донастраиваем этот механизм (группового безвизивого туристического обмена – ред.). Хоть у нас он и работает, но мы хотим адаптировать его для нашего бизнеса, сделать более удобным. Прежде всего с Минцифры мы обсуждаем историю с цифровизацией согласования групповых безвизовых списков на территории РФ, чтобы вся передача списков от первоначальной точки - турбизнеса до пограничной службы РФ - проходила в цифровом режиме", - сказал Кондратьев. Он уточнил, что сейчас этот механизм работает в бумажном формате, "когда представитель турбизнеса везет списки на границу". "Надеемся, что в начале 2024 года, в первом-втором квартале, у нас будет уже цифровая система, которая полноценно заработает, и турбизнес сможет спокойно "заводить" списки в цифровой сервис. А он - передавать в органы координации - региональные комитеты по туризму, которые будут заверять их и после этого они будут передаваться на границу. Этим мы упростим работу по групповому безвизовому механизму", - пояснил собеседник агентства. Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, владивосток, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Владивосток, Технологии, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Общество, Туризм, Новости - Туризм
МЭР ждет перехода к электронному оформлению безвизовых тургрупп из КНР

МЭР ждет перехода к электронному оформлению безвизовых тургрупп из КНР в 2024

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
«
"Мы со своей стороны тоже донастраиваем этот механизм (группового безвизивого туристического обмена – ред.). Хоть у нас он и работает, но мы хотим адаптировать его для нашего бизнеса, сделать более удобным. Прежде всего с Минцифры мы обсуждаем историю с цифровизацией согласования групповых безвизовых списков на территории РФ, чтобы вся передача списков от первоначальной точки - турбизнеса до пограничной службы РФ - проходила в цифровом режиме", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что сейчас этот механизм работает в бумажном формате, "когда представитель турбизнеса везет списки на границу". "Надеемся, что в начале 2024 года, в первом-втором квартале, у нас будет уже цифровая система, которая полноценно заработает, и турбизнес сможет спокойно "заводить" списки в цифровой сервис. А он - передавать в органы координации - региональные комитеты по туризму, которые будут заверять их и после этого они будут передаваться на границу. Этим мы упростим работу по групповому безвизовому механизму", - пояснил собеседник агентства.
Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День третий
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.

© РИА Новости / POOL
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1 из 20
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В самом разгаре обсуждение деловой повестки.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин и Основатель, главный исполнительный директор, председатель Ladies in the Frontline Слаузи Зодва Могами перед началом пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

В самом разгаре обсуждение деловой повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

Сессия: 60 минут с Евгением Поповым

В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

Российско-Индийский круглый стол

Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".

Директор по развитию арендного жилья, АО ДОМ.РФ Вероника Янушкевич

Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.

Роль Сибири в развороте на Восток - как использовать дальневосточный опыт?

Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.

© РИА Новости / Александр Вильф
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8 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Для них организовали концерты и выставки.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Для них организовали концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

Восточный экономический форум во Владивостоке

Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит с 10 по 13 сентября.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума

Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.

Стенд компании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируются у стенда Минприроды России

Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.

© РИА Новости / Александр Вильф
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 20

Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 20

В самом разгаре обсуждение деловой повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 20

В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20

Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 20

Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20

Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
8 из 20

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 20

Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 20

Для них организовали концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Форум проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 20

Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20

Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
18 из 20

В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
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