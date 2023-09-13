https://ria.ru/20230913/turgruppy-1895999879.html

МЭР ждет перехода к электронному оформлению безвизовых тургрупп из КНР

МЭР ждет перехода к электронному оформлению безвизовых тургрупп из КНР - РИА Новости, 13.09.2023

МЭР ждет перехода к электронному оформлению безвизовых тургрупп из КНР

Минэкономразвития РФ ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:41

2023-09-13T06:41

2023-09-13T10:47

туризм

россия

китай

владивосток

технологии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. "Мы со своей стороны тоже донастраиваем этот механизм (группового безвизивого туристического обмена – ред.). Хоть у нас он и работает, но мы хотим адаптировать его для нашего бизнеса, сделать более удобным. Прежде всего с Минцифры мы обсуждаем историю с цифровизацией согласования групповых безвизовых списков на территории РФ, чтобы вся передача списков от первоначальной точки - турбизнеса до пограничной службы РФ - проходила в цифровом режиме", - сказал Кондратьев. Он уточнил, что сейчас этот механизм работает в бумажном формате, "когда представитель турбизнеса везет списки на границу". "Надеемся, что в начале 2024 года, в первом-втором квартале, у нас будет уже цифровая система, которая полноценно заработает, и турбизнес сможет спокойно "заводить" списки в цифровой сервис. А он - передавать в органы координации - региональные комитеты по туризму, которые будут заверять их и после этого они будут передаваться на границу. Этим мы упростим работу по групповому безвизовому механизму", - пояснил собеседник агентства. Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, китай, владивосток, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество, туризм, новости - туризм