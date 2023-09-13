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В "АвтоВАЗе" прокомментировали ценовую политику по автомобилям Lada - РИА Новости, 13.09.2023
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07:08 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/tseny-1896002461.html
В "АвтоВАЗе" прокомментировали ценовую политику по автомобилям Lada
В "АвтоВАЗе" прокомментировали ценовую политику по автомобилям Lada - РИА Новости, 13.09.2023
В "АвтоВАЗе" прокомментировали ценовую политику по автомобилям Lada
Официальные дилеры "АвтоВАЗа" стали вести более взвешенную ценовую политику по Lada, новых случаев завышения цен не зафиксировано, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:08
2023-09-13T07:08
экономика
авто
автоваз
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Официальные дилеры "АвтоВАЗа" стали вести более взвешенную ценовую политику по Lada, новых случаев завышения цен не зафиксировано, сообщил РИА Новости вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами автопроизводителя Сергей Громак. В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта. В июле в компании сообщили, что применили коммерческие санкции к трем дилерам - "Автогермесу", "Торгмашу" и "Техинкому" - за завышение цен на модель Lada Vesta. Отвечая на вопрос о новых случаях завышения цен на Lada со стороны дилеров, он сказал в кулуарах ВЭФ: "Нет, пока никого на этом не поймали. По крайней мере, массово дилеры сейчас ведут более взвешенную политику. Они стали относиться к ценовой политике внимательнее". Громак также уточнил, что компания продолжает контролировать цены дилеров. "Есть тайные покупатели, которые ходят и сверяются, и выездные проверки. Мы продолжаем над этим работать", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230829/avtovaz-1892846646.html
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экономика, авто, автоваз, вэф-2023
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, ВЭФ-2023
В "АвтоВАЗе" прокомментировали ценовую политику по автомобилям Lada

Громак: дилеры Lada стали вести более взвешенную ценовую политику

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada
Автомобиль Lada
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Автомобиль Lada. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Официальные дилеры "АвтоВАЗа" стали вести более взвешенную ценовую политику по Lada, новых случаев завышения цен не зафиксировано, сообщил РИА Новости вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами автопроизводителя Сергей Громак.
В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта. В июле в компании сообщили, что применили коммерческие санкции к трем дилерам - "Автогермесу", "Торгмашу" и "Техинкому" - за завышение цен на модель Lada Vesta.
Отвечая на вопрос о новых случаях завышения цен на Lada со стороны дилеров, он сказал в кулуарах ВЭФ: "Нет, пока никого на этом не поймали. По крайней мере, массово дилеры сейчас ведут более взвешенную политику. Они стали относиться к ценовой политике внимательнее".
Громак также уточнил, что компания продолжает контролировать цены дилеров. "Есть тайные покупатели, которые ходят и сверяются, и выездные проверки. Мы продолжаем над этим работать", - добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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