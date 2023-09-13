https://ria.ru/20230913/tsentr-1896200021.html

Центр компетенций для молодежи в сфере науки создадут в Архангельске

Центр компетенций для молодежи в сфере науки создадут в Архангельске - РИА Новости, 13.09.2023

Центр компетенций для молодежи в сфере науки создадут в Архангельске

Архангельская область выиграла во всероссийском конкурсе Росмолодежи и создаст круглогодичный центр компетенций для молодежи, основным направлением которого... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T19:40

2023-09-13T19:40

2023-09-13T19:40

архангельская область

архангельская область

архангельск

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен - РИА Новости. Архангельская область выиграла во всероссийском конкурсе Росмолодежи и создаст круглогодичный центр компетенций для молодежи, основным направлением которого станут научные исследования, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "Подобные центры уже есть в четырех регионах. А в 2024 году они откроются еще в 11 субъектах, в том числе и в столице Архангельской области. За каждым будет закреплено своё направление. Наше - наука", - сообщил глава региона. Он пояснил, что центр вместе с коллегами из Росмолодежи будет заниматься вовлечением молодежи Арктики в исследовательскую деятельность, развитием у молодых людей исследовательских новаторских компетенций, привлечением молодых кадров на предприятия Арктической зоны России и многим другим. Глава региона добавил, что первой площадкой для размещения центра станет Молодежный центр, а затем – кампус "Арктическая звезда". Наукоград планируется построить к 2027 году в рамках реализации национального проекта "Наука и университеты". Как пояснили в пресс-службе правительства региона, кадровый молодежный центр в Архангельске станет проектным офисом и площадкой Росмолодежи и правительства Архангельской области по развитию научно-исследовательских и предпринимательских компетенций талантливой молодежи, а также ресурсом для привлечения и развития потенциальных молодых кадров. "Центр будет рассчитан на две целевые аудитории: молодежь, занимающуюся научно-исследовательскими или предпринимательскими проектами, а также ученых, аспирантов, специалистов вузов, предприятий и учреждений, наставников, которые работают с талантливой молодежью", - пояснили в правительстве. Всего по итогам Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики среди субъектов РФ в 2023 году выбраны 11 регионов. За каждым из них закреплено направление для будущего центра компетенций: карьера, предпринимательство, технологии, экология, медиа, туризм и гостеприимство, государственное и муниципальное управление, сельская молодёжь, безопасность и профилактика. Центры начнут работу уже в 2024 году. На 2024–2026 годы их финансирование составит более пяти миллиардов рублей из разных источников. Как отметили в Росмолодежи, планируется, что к концу следующего года центры вовлекут в свою работу не менее 54 тысяч молодых людей и обучат 16,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230906/korpus-1894466237.html

https://ria.ru/20230628/territorii-1880937422.html

архангельская область

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архангельская область, архангельск, александр цыбульский